ارتباط آواهای بوشهری و آفریقایی بررسی می شود

محسن شریفیان ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این برنامه در جریان دومین سمینار بین المللی نمایش ها و آئین های سنتی برگزار می شود که من به همراه خانم"شریفه اسماعیل منام" از کشور تانزانیا در بار ارتباط آواهای آفریقایی و بوشهری کنفرانسی را برگزار خواهیم کرد.

سرپرست گروه موسیقی بوشهر لیان در ادامه افزود: در بخش های مختلف این نشست توسط ساز دمام نمونه های عینی این تغییرات را اجرا خواهم کرد که از آن جمله می توان به "شیخ فرج" و"لیبا" اشاره کرد.

وی همچنین تصریح کرد: ما در سه بخش به تجزیه و تحلیل این بده بستان های فرهنگی خواهیم پرداخت؛ در بخش اول به ذکر آئین های دست نخورده آفریقایی که هنوز در بوشهر به همان شکل اصلی شان اجرا می شوند مانند "سنج دمام" خواهیم پرداخت. در قسمت دوم آئین ها و آواهای تغییر یافته آفریقایی در بوشهر را بررسی می کنیم؛ در بخش سوم نیز آواهای بوشهری تاثیر گرفته از آفریقا را واکای می کنیم. همچنین در قسمت هایی از این نشست نگاهی به آواهای فراموش شده منطقه بوشهر خواهیم داشت.