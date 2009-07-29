کمانداران ایرانی اعزامی به مرحله چهارم جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مرحله از رقابتهای جام جام جهانی تیراندازی با کمان درسال 2009 از 13 تا 18 مرداد ماه در شهر شانگهای چین برگزار می شود که کمیته فنی فدراسیون تیروکمان به همین منظور اسامی 16 ورزشکار اعزامی را برای شرکت در این رقابتها معرفی کرد.

در رشته ریکرو مردان میلاد وزیری، کیوان ریاضی مهر، نادر منوچهری و حمزه صفایی و در بخش زنان زهرا شمس، زهرا دهقان، زهرا نعمتی و آرزو حیدری ترکیب تیم ایران را تشکیل می دهند.

در رشته کامپوند نیز حمزه نکویی، افشین بکایی، مجید قیدی ومحمد علی کریمی در بخش مردان و انسیه حاجی انزهایی، سیده ویدا حلیمیان، لیلا سخایی فر و سپیده شعبانی نفرات اعزامی تیم ایران خواهند بود.

رقابتهای جام جهانی تیراندازی با کمان در سال 2009 در پنج مرحله برگزار می شود که تاکنون سه مرحله آن در کشورهای دومنیکن(فروردین ماه)، کرواسی(اردیبهشت ماه) و ترکیه(خرداد ماه) برگزار شده که متاسفانه تیم ایران موفق بدلیل هزینه سفر، صادر نشدن به موقع روادید موفق به حضور در این رقابتها نشدند.

مرحله پنجم و فینال رقابتهای جام جهانی تیراندازی با کمان چهارم مهر ماه سال جاری با حضور برترین تیراندازان چهار مرحله قبل در کپنهاگ دانمارک برگزار می شود.

این تیم 11 مرداد ماه تهران را به مقصد شانگهای ترک می کند.