مجلس در جهت کوچک سازی وزارتخانه ها حرکت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی صبح چهارشنبه در شانزدهمین اجلاس سراسری شهرداران کلانشهرها و مراکز استانهای کشور با بیان این مطلب افزود: این موضوع با توجه به مصوبه اخیر مجلس کاملا مشهود است.

وی کاهش تصدی گری وزارتخانه ها را لازمه کوچک شدن بدنه دولت دانست و اظهار داشت: در سالهای گذشته با واگذاری اجرای طرحهای ملی به استانها، این امر تا حدودی محقق شده بود ولی مجلس بار دیگر اجرای طرحها را به وزارتخانه ها برگرداند که این موضوع با کوچک سازی بدنه دولت متناسب نیست.

وی با بیان اینکه دولت باید در واگذاری تصدی گری هایش پیشقدم باشد، خاطرنشان کرد: باید ظرفیتهای لازم برای عملیاتی شدن این اقدام فراهم شود.

قربانی اظهار امیدواری کرد: نمایندگان مجلس با بررسی مجدد و کارشناسی موضوع با تغییر قوانین و نیز ارائه سازوکار مناسب بار دیگر امور مربوط به استانها را به خود آنها واگذار کند.

وی تصریح کرد: تصدی گری دولت در حال حاضر ناشی از عدم تحقق احکام برنامه سوم و چهارم توسعه در زمینه واگذاری قسمتی از امور به شهرداری هاست که باید در این راستا نیز ظرفیتهای لازم ایجاد شود.

استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه با اشاره به اقدامات دولت نهم تصریح کرد: با نگاه ویژه رقابتی در فراسوی مرزها در سالهای گذشته و نیز مدیریت شهری جوان، متدین و کارآمد، شهرهای اقماری و مرزی استان به صورت قابل توجهی در مسیر توسعه قرار گرفتند.

قربانی به تغییر رویکرد شوراهای سوم در استان اشاره کرد و گفت: شوراهای سوم در استان با حفظ ترکیب اما با تغییر رویکرد توانسته اند اقدامات خوبی را در راستای توسعه و عمران شهری انجام دهند.

وی همچنین به پیشرفتهای استان طی سالهای اخیر اشاره و یادآور شد: ارتقای رتبه صنعت و بهره برداری از پروژه های عمرانی ملی استانی حاکی از به حرکت درآمدن موتور توسعه در استان است.

قربانی در پایان از تکمیل خوشه های سیمان و فولاد در استان خبر داد و بیان داشت: با بهره برداری کامل از این خوشه ها، آذربایجان غربی به قطب فولاد و سیمان کشور تبدیل شده و ضمن تامین نیاز استان، اقدام به صادرات این محصولات به کشورهای دیگر نیز می کند.