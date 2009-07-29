۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

شعرخوانی عبدالجبار کاکایی در روز آغاز بازگشت آزادگان

عبدالجبار کاکایی به مناسبت روز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در کتابخانه مولانا به شعرخوانی خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه 25 مرداد کتابخانه مولانا در قالب برنامه "تقویت هویت اسلامی" و به مناسبت روز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی میزبان عبدالجبار کاکایی خواهد بود که وی به همین مناسبت اشعاری با مضمون انقلابی خواهد خواند.

این نشست که از ساعت 18 تا 20 روز یاد شده در سالن کتابخانه برگزار می‌شود و حضور عموم در آن آزاد است هشتمین برنامه تابستانه این کتابخانه است.

این کتابخانه همچنین از 12 تا 22 مرداد مسابقه کتابخوانی با عنوان "تقویت هویت دینی" بر اساس کتاب "امام زمان(عج) آرزوی بشریت" به قلم محمدتقی مدرسی را برای گروه سنی بزرگسال برگزار می‌کند.

از دیگر برنامه‌های این کتابخانه مسابقه کتابخوانی دیگری با موضوع بررسی ابعاد معنوی نماز ویژه بزرگسالان است که از 3 تا 14 شهریور برگزار می‌شود.

کتابخانه مولانا در شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، طبقه آخر مرکز خرید سپهر واقع شده است.

