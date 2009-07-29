سوخت گیری خودروهای گاز سوز بدون بر چسب ممنوع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک سرشت با اشاره به تاکید وزیر نفت مبنی بر مرتفع ساختن مشکلات پیش روی توسعه صنعت CNG در ایران اظهار داشت: از این رو پس از برگزاری دومین همایش ملی CNG با نظر اکثر کارشناسان، فعالان و مسئولین وزارت نفت بیانیه ای 17ماده ای برای مرتفع ساختن مشکلات پیش روی توسعه صنعت CNG صادر شده است.

وی با بیان اینکه بازرسی فنی خودروها، مخازن ون سایر تجهیزات وابسته CNG باید براساس استانداردهای ملی کشور اجرایی شود، اظهار داشت: از این روز با توجه به مسئولیت قانونی وزارت کشور باید سوختگیری به خودروهای دوگانه سوز تنها با اعطای برچسب سوخت انجام بگیرد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با بیان اینکه به منظور سهولت در سوختگیری خودروها و کاهش تردد آنها باید ضوابط استفاده از جایگاه های CNG با ظرفیت متوسط نصب و اجرایی شود، اعلام کرد: این طرح باید در تمای بخش ها تا پایان سال جاری به مرحله اجرا درآید.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت افزایش انگیزه در بین سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساخت جایگاه های CNG بیان کرد: از این رو و ز ارت نفت خواستار اعمال معافیت های مالیاتی، اجازه ساخت واحدهای تجاری در جایگاه ها بدون دریافت وجه، تغییر کاربری زمین بدون دریافت وجه و ارایه تسهیلات بانکی به این بخش شده است.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز با اشاره به ضرورت تامین به موقع برق مورد نیاز جایگاه های CNG اظهار داشت: از این رو وزارت نفت از کلیه شرکت ها و ادارات برق در سراسر کشور خواسته که با دریافت وجوه مربوطه برق مورد نیاز جایگاه ها را تامین کند.

وی با اشاره به تاکید وزیر نفت مبنی بر حمایت تولید کنندگان داخلی یادآور شد: از این رو باید کلیه کالاهای مورد نیاز در تولید و تبدیل خودروهای دوگانه سوز، ساخت تجهیزات جایگاه های CNG همچون کمپرسوربیان کرد: از این رو در صورتی که امکان ساخت این تجهیزات در داخل کشور با کیفیت قابل قبول وجود داشته باشد واردات این تجهیزات از خارج مجاز نیست.

وی با اشاره به ضرورت تولید خودروهای پایه گاز سوز در کارخانه ها تبیین کرد: از این رو اولویت وزارت نفت تولید کارخانه ای بوده و باید تبدیل کارگاهی به تدریج حذف و متقاضیان استفاده از خودروهای دوگانه سوز به تدریج از تولیدات خودروسازان استفاده کنند.

به گفته پاک سرشت استفاده از تجهیزات CNG بدون داشتن استاندارد مجاز نبوده و این موضوع به لحاظ حمایت از مصرف کنندگان و رعایت کلی اصول ایمنی مورد تاکید وزارت نفت است. دبیر علمی دومین همایش CNG خواستار ایجاد یک انجمن صنفی واحد و به منظور حمایت از حقوق تولید کنندگان و فعالان صنعت CNG شد.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش سهم CNG در سبد سوختی خودروهای کشور گفت: از این رو باید هرچه سریعتر سهم CNG در سبد سوختی کشور براساس برنامه پنجم پنجساله و افق 1404 تدوین گردد.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه تدوین نظام قیمت گذاغری یکپارچه سوخت خودروها همچون CNG به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای سوخت ضروری است، خاطرنشان کرد: همچنین باید نظام پشتیبانی و ارایه خدمات پس از فروش در رابطه با جایگاه های CNG و خودروهای گازسوز هرچه سریعتر تدوین شود.