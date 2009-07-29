  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

ارتقای معرفت دینی و بصیرت سیاسی هدف اصلی طرح ولایت دانش آموزی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز طرح ولایت سازمان بسیج دانش آموزی کشور ارتقای معرفت دینی و افزایش بصیرت سیاسی را از اهداف اصلی دوازدهمین دوره طرح ولایت دانش آموختگان دختر نخبه بسیجی کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قاسم جهانی پیش از ظهر چهارشنبه در اختتامیه دوازدهمین دوره طرح ولایت دانش آموختگان دختر نخبه بسیجی کشور افزود: ارتقاء معرفت دینی، بصیرت سیاسی و آشنایی با مباحث دفاع مقدس و خط سیدالشهدا و انقلاب از اهداف اصلی برگزاری طرح ولایت است.

وی ادامه داد: در دوازدهمین دوره طرح ولایت 500 دانش آموز نخبه بسیجی در مقطع متوسطه که در عرصه های علمی، فرهنگی و قرآنی دارای رتبه های برتر استانی و کشوری بودند در اردوگاه ثامن الائمه مشهد حضور داشتند.

جهانی به برنامه های اجرا شده در این دوره اشاره کرد و گفت: برگزاری کلاس های آموزشی در راستای افزایش معرفت دینی و بصیرت سیاسی، برگزاری جلسات با موضوع دین، نشاط و زندگی در حرم مطهر رضوی، میزگردهای علمی، رفع شبهات و پاسخ به سوالات دانش آموزان، اجرای مسابقات فرهنگی و قرآنی و فوق برنامه های ورزشی از برنامه های دوازدهمین دوره طرح ولایت بود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله برای تامین کادر مورد نیاز انقلاب باید از جوانان مستعد، با انگیزه استفاده شود و برگزاری طرح ولایت این اهداف را محقق می سازد.

در پایان این مراسم از دانش آموزانی که در برنامه ها و آزمون های برگزار شده این دوره مقام برتر را کسب کردند با اهدا جوایزی تقدیر شد.

کد مطلب 920409

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها