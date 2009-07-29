طرح انتقال پادگان ساری پس از 28 سال اجرا نشده است

جمال باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: باید قبل از انتقال این پادگان به این مهم فکر کرد که پس از انتقال آن چه استفاده ای می توانیم از این مکان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه 28 سال است که انتقال پادگان ساری صورتجلسه دارد اما هنوز کاری انجام نشده است، اظهار داشت: این مشکل باید به دست مسئولان کشوری و با جدیت حل شود.

وی در ادامه همچنین با انتقاد از سازمان زیباسازی شهرداری ساری خاطرنشان کرد: به رغم تذکرات زیاد به شهردار در مورد کم کاری این سازمان و با تعویض چند مسئول، متاسفانه این واحد همچنان ضعیف عمل می کند که لازم است از مسئولی که بتواند هماهنگی لازم را بین واحدهای دست اندر کار این بخش در شهرداری انجام دهد استفاده شود.

باقری با بیان اینکه متاسفانه بحث کمربندی به شهرداری ساری تحمیل شده است، افزود: کمربندی فعلی به صورت بزرگراهی در درون شهر است که تاثیر خاصی برای شهرستان ساری ندارد که لازم است مسئولان استانی به همراه نمایندگان مجلس نسبت به دریافت بودجه ای چند میلیاردی از وزارت راه و ترابری و کشور برای احداث یک کمربندی کارشناسی شده و مفید اقدام کنند.

باقری با تاکید بر اینکه فضای سبز در حفظ آرامش مردم و بهداشت خانواده ها تاثیرگذار است، افزود: در صورت استفاده از نیروهای مجرب تر در سازمان فضای سبز شاهد تحولات خوبی خواهیم بود.

عضو شورای شهر ساری با بیان اینکه شورای شهر ساری از ابتدای فعالیت خود در دور سوم حمایت از تشکل های مردم نهاد را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت:هر تشکل مردم نهادی که در حوزه شهری به خصوص ساری فعالیت کند از حمایت های مادی و پشتیبانی های لازم در حد توان شورا برخوردار خواهد شد.



باقری همچنین با انتقاد از طرح تفصیلی شهر ساری خاطرنشان کرد: متاسفانه زمان طرح تفصیلی قبلی به اتمام رسیده که نیاز به طرح تفصیلی جدید با نظر اعضای شورای شهر و کارشناسان متخصص و مجرب است.

وی همچنین با انتقاد از اینکه اعضای شورای شهر در بسیاری از مواقع و در تذکر به شهردار نظرات شخصی را اعمال می کنند، تصریح کرد: اعضای شورا در بسیاری از جلسات نظرات خود را نقادانه به شهردار بازگو می کنند.

شهر ساری مرکز مازندران 350 هزار نفر جمعیت دارد.