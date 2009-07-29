15 زورخانه فرسوده تهران بازسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلشنی اظهارداشت: زورخانه آتش نشانی در منطقه 10 واقع در تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) و خیابان آزادی یکی از این زورخانه هاست که تا پایان سال بهره برداری خواهد شد، عملیات احداث زورخانه پهلوان پور در منطقه 11 نیز تقریبا به اتمام رسیده و زورخانه هژبر در منطقه 9 حداکثر تا دو ماه آینده آماده خواهد شد.

وی افزود: تا کنون 15 زورخانه در تهران مورد بازسازی قرار گرفته که البته میزان فرسودگی هر کدام متفاوت بوده است.

گلشنی ادامه داد: زورخانه های سلامت و قائم درمنطقه 14 و زورخانه شیرافکن در منطقه 10 نیزمجددا به طور کامل احداث شد ، این زورخانه ها در زمان بازدید ، به طور کامل تخریب شده و دیگر امکان بازسازی وجود نداشت به همین دلیل ساخت و ساز آن از ابتدا آغاز شد.

معاون فنی مهندسی سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه این زورخانه ها از سوی فدراسیون ورزشهای باستانی به سازمان معرفی می شوند تصریح کرد: با هماهنگی میان فدراسیون و همچنین شورای اسلامی شهر تهران، عملیات احداث و بازسازی این زورخانه ها انجام می شود.