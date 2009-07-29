تلاش اودیرنو برای زمینه سازی حضور بلندمدت آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، ژنرال "ریموند اودیرنو" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: نیروهای عراقی بعد از خروج نظامیان آمریکایی از این کشور، قادر به حفظ امنیت حریم هوایی خود نخواهند بود.

به نوشته این روزنامه، ژنرال اودیرنو که در جمع خبرنگاران در بغداد سخن می گفت هر چند به صراحت به این نکته اشاره نکرد که خلبانان و جنگنده های آمریکایی تا زمان کسب توانایی نیروی هوایی عراق در این کشور باقی خواهند ماند، اما از بررسی این موضوع در روزهای اینده خبر داد.

بر همین اساس، عراق به تازگی خواستار خرید جنگنده های اف 16 از آمریکا شده، اما ژنرال اودیرنو ساخت و تحویل آنها به بغداد را تا سال 2011 یعنی زمان خروج نظامیان آمریکایی از عراق ناممکن می داند. و این در حالی است که آمریکا به خوبی می داند در صورت خروج از عراق، این کشور از داشتن نیروی هوایی بی بهره می شود.

به موجب همین امر، ممکن است تیمی از خلبانان و جنگنده های آمریکایی در عراق حضور داشته باشند و از جنگنده های به جا مانده از دوران حکومت صدام نیز استفاده کنند.

ژنرال اودیرنو در ادامه به شرایط ویژه نیروی هوایی عراق اشاره کرد و نوشت : پرسشهای زیادی در این باره وجود دارد اول آنکه آیا می توان به رادارهای این کشور اطمینان کرد. آیا این رادارها کافی هستند. آیا عراق می تواند هواپیماهای خود را از کشورهای دیگر تامین کند.

بر اساس این گزارش، ارتش عراق فقط از بالگرد و هواپیماهای باری C-130 در اختیار دارد. این کشور هیچ جنگنده ای در اختیار ندارد و از همین رو نمی تواند در صورت ورود جنگنده های کشورهای دیگر به حریم هوایی عراق، آنها را رد گیری کند.