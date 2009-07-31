مخالفت با ادغام دو کمیته در فدراسیون دوومیدانی

پژمان معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: طرحی در قالب ادغام دو کمیته استعدادیابی و کمیته نوجوانان وجوانان مطرح شد اما در رای گیری انجام شده با ادغام دو این دو بخش مخالفت شد تا در نهایت شاهد ادامه فعالیت های این دو کمیته بصورت جداگانه باشیم.

وی افزود: این طرح بمنظور جلوگیری از برخی موازی کاری ها در این دو کمیته پیشنهاد شده بود اما در نهایت مقرر شد تا برخی از هم پوشانی ها حذف شود تا کمیته ها بصورت مستقل ادامه کار دهند.

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: پیش از این هم ما و هم کمیته نوجوانان و جوانان از ورزشکاران تست می گرفتیم که قرار شده است تا ما تنها ورزشکاران مستعد را شناسایی و به این کمیته معرفی کنیم.

وی از بررسی طرح پرداخت پاداش به دوندگان مستعد خبر داد و گفت: ما از ابتدای فعالیت این کمیته از 17 هزار نفر، 500 دوومیدانی کار را شناسایی کرده ایم که در طرح استعدادیابی فدراسیون شرکت کردند و برخی هم به کمیته نوجوانان و جوانان معرفی شدند.

معتمدی افزود: بمنظور تشویق مربیان و این ورزشکاران طرحی را با عنوان پرداخت پاداش به مربی و دونده مستعد ارائه داده ایم که برای تامین بودجه مالی آن نیاز به موافقت هیئت رئیسه فدراسیون دوومیدانی در هفته آینده(جلسه روز شنبه 10 مردادماه) داریم.

وی تصریح کرد: ما برای هر ورزشکار و مربی وی یک سکه را به عنوان پاداش در نظر گرفته ایم که به همین منظور دوندگانی که در طرح استعدادیابی موفق به دریافت امتیازی بالای 90 دهک را شده اند شامل دریافت این پاداش خواهند شد.