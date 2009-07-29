سیداحمد میرعلایی تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم سینمایی از نیمه گذشته اما هنوز صداگذار و آهنگساز مشخص نشدهاند، جنس کار در این پروژه به شکلی است که وسواس و دقت بالا میطلبد. هنوز فرصت زیادی تا جشنواره بیست و هشتم داریم و تا آن زمان مراحل فنی به پایان میرسد.
عوامل فیلم سینمایی "شب واقعه" عبارتند از نویسنده فیلمنامه: هایون شهنواز، بازنویسی نهایی: شهرام اسدی، فیلمبردار: امیر کریمی، صدابردار: یدالله نجفی، طراح چهرهپردازی: جلالالدین معیریان، طراح صحنه و لباس: عباس گلوندی، تدوین: حسین غضنفری.
"شب واقعه" با بازی حمید فرخنژاد، باران کوثری، لادن مستوفی و حبیب دهقاننسب داستان دریاقلی سورانی یکی ازسرداران دفاع مقدس را روایت میکند. شهرام اسدی فیلمهای "اوینار"، "به من نگاه کن" و "روز واقعه" را در کارنامه دارد.
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