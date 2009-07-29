  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

"شب واقعه" برای نمایش در جشنواره فجر آماده می‌شود

"شب واقعه" برای نمایش در جشنواره فجر آماده می‌شود

تدوین فیلم سینمایی "شب واقعه" به کارگردانی شهرام اسدی ادامه دارد تا این فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده شود.

سیداحمد میرعلایی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم سینمایی از نیمه گذشته اما هنوز صداگذار و آهنگساز مشخص نشده‌اند، جنس کار در این پروژه به شکلی است که وسواس و دقت بالا می‌طلبد. هنوز فرصت زیادی تا جشنواره بیست و هشتم داریم و تا آن زمان مراحل فنی به پایان می‌رسد.

عوامل فیلم سینمایی "شب واقعه" عبارتند از نویسنده فیلمنامه: هایون شهنواز، بازنویسی نهایی: شهرام اسدی، فیلمبردار: امیر کریمی، صدابردار: یدالله نجفی، طراح چهره‌پردازی: جلال‌الدین معیریان، طراح صحنه و لباس: عباس گل‌وندی، تدوین: حسین غضنفری.

"شب واقعه" با بازی حمید فرخ‌نژاد، باران کوثری، لادن مستوفی و حبیب دهقان‌نسب داستان دریاقلی سورانی یکی ازسرداران دفاع مقدس را روایت می‌کند. شهرام اسدی فیلم‌های "اوینار"، "به من نگاه‌ کن" و "روز واقعه" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 920454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها