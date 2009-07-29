افزایش حجم معاملات آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته منتهی به 31 تیرماه جاری، 124 قرارداد آتی سکه طلا به ارزش 2 میلیارد و 768 میلیون و 110 هزار ریال در بورس کالای ایران انجام شد.

تمام قراردادهای فوق برای تحویل در اواخر شهریورماه امسال انجام شده است. با انعقاد این قراردادها، حجم معاملات آتی سکه طلا در مدت هفت ماه از مرز 12 هزار قرارداد گذشت.

معاملات قراردادهای آتی سکه طلا طرح امام (ره) از دی ماه سال گذشته آغاز شد که معاملات آن در این مدت به 12 هزار و 131 قرارداد به ارزش 260 میلیارد و 145 میلیون ریال رسید.

همچنین معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران از اول تیرماه سال 87 با معامله انس طلا آغاز شد که در طول یک سال گذشته حجم معاملات سه محصول (انس طلا، مفتول مس 8 میلیمتری و سکه طلا طرح امام (ره) ) به بیش از 244 میلیارد و 453 میلیون ریال رسیده است.

در طول یک سال گذشته 669 معامله انس طلا به ارزش پنج میلیارد و 466 میلیون ریال در بورس کالای ایران انجام شده است.

معاملات مفتول مس 8 میلیمتری نیز تنها در ماه‌های آذر و دی سال 87 صورت گرفت که در مجموع 51 معامله به ارزش سه میلیارد و 269 میلیون ریال انجام شد.