نظارت کمیته حقوق بشر مجلس بر وضعیت بازداشت شدگان

محمد کریم عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه کمیته حقوق بشر که صبح چهارشنبه در ارتباط با وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر برگزار شده گفت: در این جلسه درباره وضعیت افرادی که هنوز در بازداشت بسر می برند صحبتهایی مطرح شد.

این اظهارات در حالی از سوی عابدی مطرح می شود که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه شنبه از تصمیم دادستانی تهران برای آزادی 140 نفر از زندانیان وقایع اخیر خبر داده و اعلام کرد 150 نفر از بازداشتیهای وقایع اخیر هنوز در اوین باقی مانده اند.

نایب رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر به آزادی در حدود 100 نفر از بازداشت شدگان در روز سه شنبه اشاره کرد و افزود : طی امروز نیز بالغ بر 40 نفر آزاد شده اند که جمعاً بازداشت شدگان آزاد شده به 140 نفر خواهد رسید.

عابدی در مورد 150 نفری که هنوز در بازداشت بسر می برند نیز گفت: ابهاماتی در جرم این تعداد وجود دارد که باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان تاکید کرد و گفت: از مسئولان قضائی خواسته شده تا به سرعت بر پرونده این تعداد رسیدگی کنند. باید گفت هدف مجلس نیز از تشکیل کمیته ویژه همین امر بوده است.