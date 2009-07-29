اسامی برخی وزرای کابینه حریری اعلام شد/ ابقای المر و زیاد بارود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری محیط، پس از توافق کامل "سعد حریری" با مخالفان درباره ترکیب وزرای کابینه لبنان، اسامی برخی از آنان که در وزارتخانه های کلیدی فعالیت خواهند کرد، مشخص شده است.

بر اساس این گزارش در کابینه جدید لبنان 5 وزیر از شیعیان حضور خواهد داشت. یکی از این وزرای شیعه که توسط "میشل سلیمان" انتخاب شده است، "عدنان السید حسین" استاد روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی بیروت است که چره ای شناخته شده است.

همچنین "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان حق انتخاب چهار وزیر دیگر را دارد که یکی از آنان از اهل سنت و سه تای دیگر مسیحی هستند.

به نظر می رسد "الیاس المر" و "زیاد بارود" دو وزیر مسیحی به ترتیب در پست های وزارت دفاع و کشور ابقا شوند.

"الیاس المر" و "زیاد بارود" وزرای دفاع و کشور لبنان

همچنین سه وزیر از سوی "جنبش امل" به ریاست "نبیه بری" انتخاب می شود. به نظر می رسد جنبش امل مانند گذشته وزارت خارجه و بهداشت به اضافه یک وزارتخانه دیگر را در اختیار داشته باشد.

از سوی دیگر حزب الله برای نخستین بار بطور مستقیم دو وزیر در کابینه خواهد داشت.

همچنین پنج وزیر از "جنبش ملی آزاد لبنان" انتخاب خواهند شد. سه تن از این وزیران که تاکنون اسامی آنان اعلام نشده است بطور مستقیم از سوی "ژنرال میشل عون" رهبر این جنبش انتخاب می شوند.

گفته می شود مخالفان و موافقان با توجه به فضای مناسب سیاسی در لبنان بر اساس قاعده برد - برد به توافقی کامل درباره تشکیل کابینه جدید یا همان دولت وحدت ملی دست یافته اند.

براین اساس 15 وزیر از گروه های موافق، 10 وزیر از مخالفان و 5 وزیر با انتخاب رئیس جمهور در کابینه جدید حضور خواهند داشت.