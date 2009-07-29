اعتبار ارکستر موسیقی ملی به فخرالدینی است

پیمان سلطانی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : صدای ارکستر ملی صدای او و تمامی نوازندگان و روح ارکستر ملی نیز روح آنان است و در نتیجه فعالیت این ارکستر بدون حضور آقای فخرالدینی نوعی سهل انگاری هنری و فرهنگی است و واگذاری آن بدون توجه به نیازهای ارکستر وایجاد بسترهای مناسب اجحافی است که به نوازندگان و رهبر ارکستر روا داشته می شود.

رهبر ارکستر ملل در ادامه با اشاره به اینکه دفتر موسیقی به عنوان یک حامی مالی نتوانسته نقش کامل و موفقی برای این ارکستر ایفا کند افزود: ارگانهای دولتی غالباً چهره ها و گروههای هنری را در چارچوب سیاستهای خود سامان می دهند و تصور می کنند در حوزه ی هنر پول و درآمد نمودار موفقیت سازمانی است حال آن که پول در برابر هنر خود فاقد معناست.

سلطانی با اشاره به اینکه آفرینش و خلاقیت نمی تواند دستوری باشد گفت : در نیمه دوم دهه هفتاد شمسی گروهی به نام ارکستر ملی فعالیت خود را آغاز کرد که در صدر آن آهنگساز و موسیقیدانی قرار گرفت که بی تردید از سرآمدان موسیقی ایران است. سابقه، آثار و دانش این موسیقیدان سبب شد که ارکستر ملی اعتباری بی حد به دست آورد و بدون شک آن صدایی که از درون این ارکستر بیرون آمده است نتیجه سالها تلاش و ثمره تمام شعور فرهنگی و موسیقایی ای است که از رهبر و به نوعی تک تک نوازندگان آن تراوش کرده است.

وی با تاکید بر این نکته که نمی توان با پرداخت هزینه های ارکستر روح و انرژی تک تک افراد این ارکستررا تصاحب کرد گفت: نمی شود یک طرفه تصمیم گرفت که مثلا ارکستر منحل یا واگذار شود چرا که موضوعاتی اینچنین همیشه مالامال از تندی و عتاب خواهد بود و ما باید بگوییم و بدانیم با همه وهنی که برایمان خواهد داشت نباید بگذاریم وفایمان مستور بماند و زیر حجاب گم شود.