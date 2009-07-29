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۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸

بجنورد میزبان جشنواره فرهنگی ورزشی روستاییان کشور

بجنورد میزبان جشنواره فرهنگی ورزشی روستاییان کشور

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری استان خراسان شمالی گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی روستاییان کشور در هشت رشته ورزشی اواخر مردادماه سال جاری به میزبانی استان خراسان شمالی برگزار می شود.

غلامحسین شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: جشنواره فرهنگی و ورزشی روستاییان کشور با شرکت 12 استان موسوم به منطقه شرق کشور در رشته های ورزشی طناب کشی، دو، هفت سنگ، کشتی محلی باچوخه، آلیش، تیراندازی، کبدی، سوارکاری از 22 تا 31 مردادماه در بجنورد برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در بخش فرهنگی این جشنواره نیز مسابقات نان پزی، مشک زنی و آشپزی نیز برگزار می شود و ورزشکارانی از استانهای 12 گانه منطقه شرق در آن مشارکت خواهند داشت.

استان خراسان شمالی برای نخستین بار پس از تشکیل استان در سال 84 میزبانی مسابقات کشوری با این حجم را در هشت رشته ورزشی عهده دار شده است.

کد مطلب 920497

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