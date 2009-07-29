روسیه می تواند به ناتو بپیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "فیلیپ گوردون" روز گذشته به قانونگذاران آمریکایی گفت که ایالات متحده به عضویت روسیه در ناتو می اندیشد .

وی این سخنان را به دنبال سفر چهارشنبه گذشته معاون رئیس جمهور آمریکا به حوزه دریای سیاه اعلام کرد.

جو بایدن در اولین سفر خود به حوزه دریای سیاه از عضویت اوکراین و گرجستان در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو )حمایت کرد.

مقامات روسی اظهار کردند که اقتصاد اوکراین به مرزهای باز این کشور با روسیه بستگی دارد و مخالفت خود را با عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانیتک شمالی ابراز کردند.

گفتنی است در ماه دسامبر گذشته ناتو آمادگی خود را برای مذاکره با روسیه در مورد موارد اختلاف اعلام کرد، اما این امر با توجه به مانور مشترک نظامی ناتو با گرجستان در ماه می و انتقادات روسیه ملغی شد.