گزینش مدیران آموزشگاهها توسط آموزش و پرورش انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابوطالبی پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش موسسان و مدیران آموزشگاه های علمی آزاد و زبان خارجه مازندران در ساری افزود: در حال حاضر بیشتر فعالیت های آموزشگاه های خصوصی در بخش کنکور است که با برداشته شدن آن فعالیت این مراکز صدمه می بیند.
وی گفت: بیشتر فعالیتهای مراکز آموزشی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی است که با برداشته شدن کنکور باید شرایط آموزشی جدید برای این مراکز تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه آموزشگاهها کمی در دوره ابتدایی خدمات آموزشی تکمیلی ارائه میدهند، افزود: با این روش که معلمان خصوصی در منازل دانشآموزان به آنها آموزش میدهند، مخالف هستیم زیرا جایگاه علمی معلمان باید حفظ شود.
مدیر کل پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی گفت: آموزش تکمیلی در بخش خصوصی باید در آموزشگاهها ارائه شود.
ابوطالبی گفت: در مقررات رشته آموزشگاهها فقط خدمات علمی را ارائه میکردند که در حال حاضر خدمات پرورشی و حرفهآموزی نیز در برنامه آموزشگاهها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: آییننامه فعالیت پرورشی مراکز آموزشی به بخش خصوصی در دست تدوین است.
مدیرکل پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آموزشگاهها براساس قانون جدید میتوانند خدمات فنی را بدون ارائه مدرک رسمی ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه نرخ شهریه مدارس و آموزشگاهها غیردولتی متفاوت است، گفت: پراکندگی در نرخ آموزشگاهها و این نوع مدارس وجود دارد که این پراکندگی در بخش کنکور و دورههای زبان خارجی نیز شرایط خاص خود را دارد.
این مسئول یادآور شد: براساس قانون تنها مرجعی که میتواند آموزشهای تکمیلی را به افراد زیر 20 سال ارائه کند فقط مراکز آموزشی آموزشگاهها هستند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به پیوند ناگسستنی دستگاه تعلیم و تربیت از عموم مردم گفت: مردم در آموزش و پرورش سهامدار اصلی هستند و تحولات در این دستگاه باید با مشارکت مردمی همراه باشد.
عبدالوحید فیاضی با اشاره به اینکه تعداد آموزشگاه های علمی مازندران در دولت نهم دو برابر شد، افزود: هم اکنون 600 آموزشگاه و 550 مدرسه غیردولتی در مازندران فعالیت دارند.
وی افزود: باید فعالیت آموزشگاههای آزاد به سمتی هدایت شود که خدماتی را که از عهده مدارس بر نمیآید در این آموزشگاهها ارائه شود.
رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: بهبود روند آموزشها، فراهم کردن راههای کیفیت بخشی فرآیند یادگیری در آموزشگاهها محقق میشود.
وی گفت: آموزشگاهها باید عملکرد علمی خود را بهبود بخشند و ضعفها و اشکالاتی که در سیستم آموزشی مدارس وجود دارد را به صورت مناسب برای دانشآموزانی که در کلاسهای آنها شرکت میکنند، آماده کنند.
فیاضی فراهم کردن شرایط مشاورهای را در آموزشگاهها ضروری دانست و اظهار داشت: در کنار آموزش روشهای مشاوره تحصیلی هم میتواند در آموزشگاهها دیده شود.
وی با اشاره به اینکه باید تمام فعالیتهای آموزشگاهها براساس مجوز صادره باشد، گفت: توجه به مبانی دینی نیز باید در آموزشگاهها دیده شود.
رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران افزود: پوشش لباس نیز از مواردی است که باید در آموزشگاههای علمی به آن توجه شود و مطابق با استانداردها باشد.
وی سهم مازندران در المپیادهای علمی را در رتبه سوم خواند و خاطرنشان کرد: سهم استان در کسب رتبههای دو و سه رقمی شش درصد و حضور دانشآموزان نیز چهار درصد از کل شرکتکنندگان است.
سید عباس فلاحیان مدیر مشارکت ها و توسعه مدارس غیردولتی مازندران نیز در این همایش با تاکید بر ضرورت هم افزایی توان ها برای توسعه نظام آموزشی گفت: آموزشگاه های غیردولتی در کنار آموزش به فعالیت های پرورشی نیز نگاه ویژه داشته باشد .
وی یادآور شد: هم اکنون 150 هزار نفر از خدمات پرورشی و آموزشی مدارس و آموزشگاه های علمی آزاد در مازندران برخوردارند.
