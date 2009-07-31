  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

اجرای آثار کلاسیک جهان در فرهنگسرای هنر

اجرای آثار کلاسیک جهان در فرهنگسرای هنر

گروه کر ارسباران به سرپرستی سرژیک میرزائیان کنسرتی از آثار آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک جهان را در روزهای 15 و 16 مرداد در فرهنگسرای ارسباران(هنر) به روی صحنه می برد.

سرژیک میرزائیان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این برنامه توسط یک ارکستر 40 نفره اجرا می شود که یک ارکستر مجلسی کوچک نیز آن را همراهی می کند و اجرای قطعات را در دو بخش جداگانه (بخشی به وسیله گروه کر و بخش دیگر توسط ارکستر مجلسی) بر عهده خواهند داشت.

 

رهبر گروه کر ارسباران در ادامه افزود: در این کنسرت ما قطعاتی از باخ، بتهون، شوبرت و موتسارت را خواهیم نواخت که از این میان می توان به آثار کرال شماره های 7، 47 و 19 باخ اشاره کرد.

 

وی درباره سازبندی گروه اش در این اجرا تصریح کرد: در این اجرا از یک نوازنده پیانو، یک ویلون سل، یک کنترباس، یک ویلون آلتو و سه ساز ویلون یک استفاده کرده ایم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 920528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها