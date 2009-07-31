اجرای آثار کلاسیک جهان در فرهنگسرای هنر

سرژیک میرزائیان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این برنامه توسط یک ارکستر 40 نفره اجرا می شود که یک ارکستر مجلسی کوچک نیز آن را همراهی می کند و اجرای قطعات را در دو بخش جداگانه (بخشی به وسیله گروه کر و بخش دیگر توسط ارکستر مجلسی) بر عهده خواهند داشت.

رهبر گروه کر ارسباران در ادامه افزود: در این کنسرت ما قطعاتی از باخ، بتهون، شوبرت و موتسارت را خواهیم نواخت که از این میان می توان به آثار کرال شماره های 7، 47 و 19 باخ اشاره کرد.

وی درباره سازبندی گروه اش در این اجرا تصریح کرد: در این اجرا از یک نوازنده پیانو، یک ویلون سل، یک کنترباس، یک ویلون آلتو و سه ساز ویلون یک استفاده کرده ایم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.