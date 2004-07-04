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۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۰:۱۴

رييس سازمان بازرسي استان قم :

مراجعات مكرر مردم به ادارات، نشانه ضعف در اجراي طرح تكريم ارباب رجوع است

رييس سازمان بازرسي استان قم مراجعات مكرر مردم به ادارات را نشانه ضعف در اجراي طرح تكريم ارباب رجوع دانست.

علي‌اصغر مجتهد‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قم، بهترين ملاك طرح تكريم را انجام سهل و آسان امور اداري ارباب رجوع دانست و افزود: مراجعات مكرر مردم براي انجام خدمات به ادارات نشانة ضعف آنها در اجراي طرح تكريم است و بايد ترتيبي اتخاذ شود تا روند امور اداري به آساني انجام پذيرد.

 وي در خصوص اجراي طرح تكريم ارباب رجوع گفت: در اجراي طرح تكريم كه به عهدة سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌باشد ما در سازمان بازرسي استان نيز نحوة عملكرد ادارات را در اجراي اين طرح بررسي و 45 دستگاه را به عنوان نمونه معرفي كرديم.

 وي افزود: وضعيت احترام به ارباب رجوع در ادارات بسيار بهبود يافته است، ولي احترام ظاهري كافي نيست و هدف اساسي بايد حل مشكلات مردم باشد.

رييس سازمان بازرسي خاطر نشان كرد: امكان اين كه نام دستگاهي را كه در اجراي كامل طرح تكريم ببريم وجود ندارد، ولي بعضي ادارات و نهادها در اين ميان، در تكريم ارباب رجوع بهتر از بقيه عمل كرده‌اند.

 وي در پايان سخنان خود گفت: از نظر سازمان بازرسي استان شركت مخابرات استان بهترين اداره در اجراي طرح تكريم بوده است.

کد مطلب 92053

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