مراجعات مكرر مردم به ادارات، نشانه ضعف در اجراي طرح تكريم ارباب رجوع است

علي‌اصغر مجتهد‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قم، بهترين ملاك طرح تكريم را انجام سهل و آسان امور اداري ارباب رجوع دانست و افزود: مراجعات مكرر مردم براي انجام خدمات به ادارات نشانة ضعف آنها در اجراي طرح تكريم است و بايد ترتيبي اتخاذ شود تا روند امور اداري به آساني انجام پذيرد.

وي در خصوص اجراي طرح تكريم ارباب رجوع گفت: در اجراي طرح تكريم كه به عهدة سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌باشد ما در سازمان بازرسي استان نيز نحوة عملكرد ادارات را در اجراي اين طرح بررسي و 45 دستگاه را به عنوان نمونه معرفي كرديم.

وي افزود: وضعيت احترام به ارباب رجوع در ادارات بسيار بهبود يافته است، ولي احترام ظاهري كافي نيست و هدف اساسي بايد حل مشكلات مردم باشد.

رييس سازمان بازرسي خاطر نشان كرد: امكان اين كه نام دستگاهي را كه در اجراي كامل طرح تكريم ببريم وجود ندارد، ولي بعضي ادارات و نهادها در اين ميان، در تكريم ارباب رجوع بهتر از بقيه عمل كرده‌اند.

وي در پايان سخنان خود گفت: از نظر سازمان بازرسي استان شركت مخابرات استان بهترين اداره در اجراي طرح تكريم بوده است.