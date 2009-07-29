18 مؤسسه قرآنی مورد حمایت قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای طرح تجهیز کتابخانه و بانک نرم افزاری مؤسسات قرآنی کشور 18 مؤسسه قرآنی در مجموع به مبلغ 170میلیون ریال اعتبار حمایتی اقلام فرهنگی از قبیل قرآن مجید، رحل، کتاب و نرم افزار قرآنی دریافت کردند.



این اعتبارات به مؤسسات قرآنی استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی،هرمزگان و همدان تعلق گرفته است .



مؤسسه انجمن قرآن و نهج البلاغه ایوان غرب از استان ایلام، مؤسسه قرآنی ثقلین زاهدان از استان سیستان و بلوچستان، مؤسسه دارالقرآن امام علی(ع) گیلانغرب کرمانشاه، مؤسسه گلستان قرآن استان گلستان، موسسه دارالتحفیظ القرآن الکریم ساوه استان مرکزی و مهدقرآن همدان از جمله مؤسسات و مراکزی هستند که این حمایتها را دریافت کرده اند .