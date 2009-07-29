دومین فیلم مستند تاریخی غرب استان تهران ساخته شد

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این مستند توسط پژوهشکده و مرکز مطالعات و تحقیقات کرج شناسی واقع در موزه تاریخ شهر کرج از سوی عباس فتاحیان، مدیر این موزه ساخته است.

وی ادامه داد: کارگردان فیلم یادشده نیز مهران کاظمی است.

این مسئول بیان کرد: در این مستند ابتدا آثار تاریخی و باستانی کرج و سپس منطقه طالقان مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آثار فرهنگی مردم، مشاهیر، زبان و گویش، قصه ها و افسانه ها، بزرگان علم و ادب، مشاغل و آئین و رسومات نیز بررسی شده است.

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج عنوان کرد: شروع مستند تاریخی یادشده در کرج و پایان آن در روستای گلیرد و منزل مرحوم آیت الله طالقانی است و در آن به بخش عظیمی از مسائل فرهنگی، تاریخی و گردشگری اشاره شده است.

امیدیان خاطرنشان کرد: این مستند به سفارش معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و با مشارکت آن ساخته شده و به زودی در اختیار عموم و بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

معرفی جاذبه های گردشگری کرج در شکوفایی قابیلتهای این شهرستان تاثیر زیادی دارد

امیدیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: کرج از قابلیتهای گردشگری بالایی برخوردار است و معرفی جاذبه های گردشگری آن در شکوفایی این قابلیتها تاثیر بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به نخستین فیلم مستند تاریخی شهر کرج ادامه داد: این مستند نیز از سوی موزه اسناد و نسخ خطی این شهر ساخته شده و به کارگردانی حمیدرضا رضایی بعد از سه ماه بررسی به پایان رسیده است.

معاون فرهنگی اجتماعی کرج اضافه کرد: این مستند 40 دقیقه است و تاریخچه کلانشهر کرج، آثار باستانی و تاریخی، آیینها، زبان و گویش کرجی از بخشهای آن است.

امیدیان خاطرنشان کرد: ابزارآلات و ادوات کشاورزی، مشاغل، جمعیت و موقعیت جغرافیایی کرج از دیگر بخشهای مستند یادشده است.

موزه اسناد و نسخ خطی کرج از بی نظیرترین موزه های تاریخی است

این مسئول در آخرین بخش سخنان خود نیز از موزه مردم شناسی و مجموعه اسناد و نسخ خطی و تاریخی کهن دیار کرج به عنوان یکی از بی نظیرترین موزه های تاریخی در ایران نام برد و ادامه داد: این موزه شامل ادوات و سلاح های جنگی، وسایل زندگی، ابزارهای مورد استفاده در قدیم، اسناد و نسخ خطی و تاریخی، کتابهای خطی، طومارهای دعا، نامه های تجار قدیم، اولین سجلدها، روزنامه های قدیمی، اسناد حکومتی، حسابهای تجاریه اسناد ملکی، قباله های ازدواج و طلاق، اسناد دولتی، عکس شخصیتها، اسناد و عکسهای قدیم کرج و .. است.

امیدیان بیان کرد: ابزار و ادوات مورد استفاده در گذشته و نفشه ها و به طور کلی اطلاعات مختلف در زمینه های گوناگون در مورد پیشینه تاریخی کرج در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

وی یادآور شد: آثار و اطلاعات این موزه به مدت چهار سال با تلاش مدیر موزه؛ آقای عباس فتاحیان جمع آوری شده است.

امیدیان افزود: موزه یادشده با حمایت فرهنگ دوستان و با تعامل و همکاری مسئولان شهرستان به خصوص شهرداری و معاونت فرهنگی و اجتماعی و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کرج برپا شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج یادآور شد: بررسی مطالعات و تحقیقات دقیق پیشینه تاریخی کرج و اقوام و طوایف مختلف از اقدامات این مرکز است.

این مسئول اضافه کرد: شهروندان و علاقمندان می توانند در زمینه تحقیق و مطالعه شهر کرج، با اهدای عکسهای قدیمی و اسناد و نسخ خطی مربوط به این کلانشهر با این موزه اسناد و نسخ خطی آن همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: این موزه در طبقه دوم تالار شهیدان نژاد فلاح کرج در چهارراه طالقانی واقع است و هر روز پذیرای علاقمندان است.