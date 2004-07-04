به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، سازمان تبليغات اسلامي قم با اعلام اين خبر افزود : دوره ‌هاي تربيت معلم قرآن كريم، ويژه خواهران و برادران داراي مدرك ديپلم به بالا، يكي از برنامه‌هاي اين طرح مي‌باشد.



بنا براين گزارش، كلاس ‌هاي خوشنويسي، نقاشي و طراحي با موضوعات قرآني، آموزشي تخصصي صوت و لحن قرآن، آموزش تخصصي ترجمه و تفسير قرآن و طرح نسيم حيات( طرح آموزش تفسير نمونه جزء 4 ) از جمله برنامه‌هاي طرح فوق مي‌باشد.



اين گزارش مي‌افزايد: استفاده از تفريحات سالم ازقبيل پارك، استخر، اردوهاي يك روزه، پياده روي به سمت جمكران و برگزاري مسابقات قرائت و مفاهيم قرآن كريم ويژه جوانان و نوجوانان نيز از جمله برنامه‌هايي است كه در كنار ساير برنامه‌هاي اين طرح، اجرا خواهد شد.



در پايان اين گزارش آمده است : واحد خواهران سازمان تبليغات اسلامي قم نيز با برگزاري كلاس‌هاي قرآن، معارف، تفسير، احكام و هنرهاي دستي، برنامه طرح اوقات فراغت خود را آغاز كرده است.

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