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۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

وزارت بهداشت اعلام کرد:

آمار مبتلایان به آنفلوانزای نوع A به 50 مورد رسید/ مرگی گزارش نشده است

آمار مبتلایان به آنفلوانزای نوع A به 50 مورد رسید/ مرگی گزارش نشده است

آمار مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در کشور همچنان رو به افزایش بوده و به مرز 50 نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت اعلام کرد: تاکنون هیچ مورد مرگ و میری براثر ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع A در کشور گزارش نشده است.

تا کنون 50 مورد ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع A در کشور مشاهده شده است که اکثر آنها از سفر حج به کشور بازگشته‌اند.

وزارت بهداشت با توجه به اینکه این بیماری علاوه بر عمره گزاران در مسافران بازگشته از کشورهای سنگاپور، مالزی، تایلند و آمریکا نیز دیده شده است از هموطنان خواسته است که در صورت امکان، سفرهای غیرضروری خود را به تاخیر بیندازند.

براساس اعلام این وزارتخانه راههای پیشگیری از ابتلا به این بیماری بسیار آسان است و با رعایت نکات بهداشت فردی، استفاده از دستمال هنگام عطسه و سرفه، شستن دستها، رعایت فاصله و روبوسی نکردن با افراد مبتلا می‌توان به راحتی از ابتلا به این بیماری پیشگیری کرد.

کد مطلب 920549

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