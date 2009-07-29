آتش سوزی در تونل در حال احداث قطار شهری کرج خسارت نداشت

یکی از پرسنل قطار شهری کرج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: آتش سوزی در تونل در حال احداث خط دو متروی کرج حدود ساعت 9 صبح چهارشنبه رخ داد و طی آن داخل تونل مربوطه که عملیات عایق کاری در آن انجام می شد، دچار سانحه شد.

وی ادامه داد: این آتش سوزی با تلاش ماموران قطار شهری و آتش نشانی مهار شده و خسارت جانی به همراه نداشته است.

این عضو پرسنل قطار شهری خاطرنشان کرد: آتش سوزی یادشده حدود یک ساعت بعد از وقوع یعنی ساعت 10 صبح از سوی مامورین آتش نشانی مهار شده است.

به گفته وی آتش سوزی یادشده بر اثر اتصال اتوی پلاستیکی رخ داده است.

صحبتهای این پرسنل قطار شهری کرج در حالی از جزئی بودن حادثه خبر می دهد که منابع موثق عنوان کرده اند آتش سوزی در مساحت زیادی بوده و در اطفای آن از نیروهای متعدد آتش نشانی امداد گرفته شده است که در صورتی جزئی بودن نیازی به این کار نبود.