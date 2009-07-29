کنسرسیوم خوشه های صنعتی و معدنی در مازندران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر چهارشنبه در نشست مشترک انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی با سازمان صنایع و معادن مازندران در ساری وظایف محوری سازمان را هدایت سرمایه گذار و راهبری صنایع استان و حمایت از صنعتگران و تولید خواند و افزود: در تلاش هستیم تولیدکنندگان را با مباحث مختلف از جمله دانش فنی، نوسازی ماشین آلات، اخذ استانداردهای ملی و بین المللی و تحقیق و توسعه و بهره وری لازم درگیر کنیم.

وی با اشاره به راه اندازی اتاق راهنمای سرمایه گذاری در سازمان برنامه های اتاق راهنمای سرمایه گذاری را شناساندن قوانین، دستورالعمل ها، معافیت ها، حقوق گمرکی، چگونگی تولید و دریافت خدمات، تسهیلات بانکی، مواد اولیه، فروش داخلی و خارجی، چگونگی همکاری و تعامل با بانک ها اعلام کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران در خصوص برنامه های حمایت از تولید و ارتقاء راندمان و کاهش تمام شده محصولات گفت: به دنبال تاسیس کنسرسیوم و خوشه های صنعتی و معدنی هستیم.

وی تصریح کرد: پیگیری نظام پیمانکاری و خدمات سرمایه ای توسط مجموعه های حقوقی، به کارگیری و بهره مندی از انبار متمرکز، مراکز بازاریابی و تحقیق و توسعه مشترک باعث کاهش هزینه های تولید می شود که در نتیجه تولید کالاها به صرفه خواهد شد.

هاشم پور از جمله اهداف تشکیل کنسرسیوم را تکمیل ظرفیت های خالی واحدها، تولیدات واحدهای تحت برند خاص معتبر، بازاریابی داخلی و خارجی و صادرات مشترک، فرهنگ سازی و تقویت و ارتقاء مفاهیم مشترک برشمرد.