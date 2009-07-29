پایانه مسافربری قم فاقد امکانات رفاهی برای رانندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی صادقی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق خواستار توجه مسئولان استان به این مشکل شد و گفت: متاسفانه در حال حاضر محلی در پایانههای استان جهت استراحت رانندگان وجود ندارد، سکوی میدان 72 تن قم نیز فاقد هرگونه امکانات رفاهی است و حتی سکویی جهت نشستن رانندگان وجود ندارد.
وی اظهار داشت: در حالی که علت بیشتر تصادفات جادهای کشور خواب آلودگی است باید به وضعیت رانندگان و رفاه حال آنان نیز رسیدگی شود.
صادقی با بیان اینکه پایانه کوثر قم نیز فاقد امکانات رفاهی برای رانندگان است یادآور شد: رانندگان جهت استراحت از جعبه بغل اتوبوس استفاده میکنند.
وی اظهار داشت: طبق قانون ساخت و ساز بر عهده شهرداری میباشد و 5 درصد عوارض حمل مسافر نیز متعلق به این نهاد است که بر همین اساس موظف هستند امکانات رفاهی پایانه را نیز آماده نمایند.
معاون سازمان حمل و نقل و پایانههای استان قم خاطر نشان کرد: در این خصوص مذاکراتی با شهرداری قم انجام شده و مقرر گردیده پایانه کوثر تجهیز میشود.
وی اضافه کرد: شهرداری باید در کوتاه مدت در پایانههای استان امکانات رفاهی برای رانندگان فراهم نماید.
ضرورت احداث کمربندی در قم
صادقی در ادامه احداث کمربندی در استان قم را ضروری خواند و گفت: با توجه به اینکه شهر قم فاقد کمربندی است و کلیه اتوبوسهای برون شهری سایر استانها از میدان 72 تن عبور میکنند، مشکلات زیادی در این مکان جهت جابجایی مسافران برون شهری به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه مشکل قم نبودن زیر ساختهای لازم است تاکید کرد: اگر زیر ساختهای استان کامل بود و شهر قم کمربندی میداشت اتوبوسهای غیربومی در قم تردد نمیکردند.
برای نیمه شعبان آمادهایم
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامههای این سازمان جهت حمل و نقل و جابجایی مسافران در ایام نیمه شعبان خاطرنشان کرد: در ایام نیمه شعبان تعداد 20 دستگاه خودروی امداد در محورهای مواصلاتی استان قم فعال هستند و همچنین مجتمعهای رفاهی استان نیز جهت تامین آب شرب و مایحتاج مسافران و زائران آماده میباشند.
معاون سازمان حمل و نقل و پایانههای استان بیان داشت: جهت جابجایی و انتقال مسافران و مشتاقان حضرت ولی عصر(عج) نیز بعد از مراسم نیمه شعبان با کمک شرکت واحد استان تهران نسبت به این امر اقدام خواهیم کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سازمان حمل ونقل استان قم خواستار تجهیز پایانههای مسافربری استان شد و گفت: متاسفانه در حال حاضر هیچ گونه امکانات رفاهی برای رانندگان در این پایانه وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی صادقی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق خواستار توجه مسئولان استان به این مشکل شد و گفت: متاسفانه در حال حاضر محلی در پایانههای استان جهت استراحت رانندگان وجود ندارد، سکوی میدان 72 تن قم نیز فاقد هرگونه امکانات رفاهی است و حتی سکویی جهت نشستن رانندگان وجود ندارد.
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