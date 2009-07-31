منوچهر زبردست تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری فیلم تمام شده و به زودی ساخت موسیقی را سعید انصاری شروع میکند. با پایان مراحل فنی، اگر شرایط اکران فراهم شود "لج و لجبازی" را آبانماه اکران میکنیم.
امیر جعفری، نیما شاهرخشاهی، سارا خوئینیها، سحر زکریا و سحر قریشی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را حمید گرشاسبی براساس طرحی از رامبد جوان نوشته است.
این فیلم داستان زوجی جوان به نام پونه و فرهاد است که پس از 15 سال زندگی مشترک حدود سه سال است از یکدیگر جدا شدهاند. آشنایی پونه با یک مرد جوان انگیزهای میشود تا فرهاد رقیب عشقی خود را از میدان به در کند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین ناظریان، مدیر صدابرداری: شهرام متولیباشی، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، طراح چهرهپردازی: مهدیه اعرابی، صداگذار: آرش قاسمی، دستیار کارگردان و برنامهریز: حجت ذیجودی، منشی صحنه: بهشته ناصری، جانشین تولید: علی رضایی.
مهدی برقعی فیلم سینمایی "سفر به شرق" و فیلمهای تلویزیونی "او شبیه گل داودی بود"، "وقتی سفر کردیم" و "خاطره" را در کارنامه دارد.
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