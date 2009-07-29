بی اعتنایی به مجلس در مورد کابینه به نفع نظام نیست

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل و پیامدهای عدم مشورت و رایزنی رئیس دولت با نمایندگان برای معرفی وزیران گفت: البته طبق قانون، رئیس جمهور وظیفه ندارد از نمایندگان سئوال کند که چه کسی را معرفی کند ، اما رسم و سنت این است که چون مجلس مرجع رای دهنده به وزیران پیشنهادی است، رئیس جمهور قبل از معرفی وزیران با نمایندگان مشورت کند.

وی که از سال 75 تاکنون نمایندگی مردم تهران را در مجلس برعهده داشته است با بیان اینکه دولت حتی در مورد وزارتخانه های غیر سیاسی با کمیسیون های تخصصی مجلس هم مشورت نکرده گفت: این اتفاق بی سابقه است و در هیچ دوره ای از ادوار گذشته دولت و مجلس اتفاق نیفتاده بود.

محجوب گفت: این نوع رویکرد دولت تاثیر نامطلوبی بر ذهنیت مجلسی ها می گذارد و رای اعتماد به وزیران پیشنهادی را با مشکلات بیشتری مواجه می کند. بی اعتنایی به خانه ملت به نفع نظام نیست.