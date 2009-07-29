تفاهمنامه همکاری دانشگاه شیراز و سازمان هوا و فضا منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون پژوهشی دانشگاه شیراز ظهر چهارشنبه در جریان انعقاد این تفاهمنامه گفت: دانشگاه شیراز با بیش از 14 هزار دانشجو و 600 عضو هیئت علمی سالانه پذیرای حدود سه هزار دانشجو در هزار و 600 رشته گرایش است.

نعمت الله ریاضی با اشاره به اینکه هم اکنون دانشکده مهندسی به دانشکده های مکانیک و انرژی، برق و کامپیوتر و شیمی و نفت و گاز تفکیک شده، افزود: دانشگاه شیراز به دلیل برخورداری از ظرفیت و قابلیت بالا توانسته در مناطق مختلف واحدهای خود را راه اندازی کند.

در ادامه مدیرکل دفتر همکاری های علمی و مشاوره ای دانشگاه شیراز نیز با اشاره به میزان همکاری دانشگاه با برخی موسسات و شرکتهای فنی مرتبط نیز بیان کرد: دانشگاه شیراز از سال 80 تاکنون تعداد 95 قرارداد با سازمانها، شرکتها و موسسات دفاعی منعقد کرده است.

محمدحسین شیخی خاطرنشان کرد: دانشگاه شیراز به جهت برخورداری از اساتید مجرب و صاحب نظر در رشته های مهندسی و علوم پایه آمادگی همکاری بیشتری با چنین سازمانها و موسساتی را دارد.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که این روند همکاری در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه یابد.