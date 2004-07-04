3 ميليون ايراني در 17 كشور جهان ؛ 800 ميليارد دلار سرمايه به نفع بيگانه

يك منبع آگاه با اعلام اين خبر به "مهر" گفت : از اين ميان يك ميليون و 300 هزار نفر در آمريكا ، 350 هزار نفر در كانادا ، 200 هزار نفر در امارات متحده عربي ، 160 هزار نفر در فرانسه ، 160 هزار نفر در انگليس ، 140 هزار نفر در آلمان ، يكصد هزار نفر در استراليا ، 85 هزار نفر در سوئد ، 70 هزار نفر در كويت ، 42 هزار نفر در ايتاليا ،40 هزار نفر در افغانستان ، 36 هزار نفر در اتريش ، 30 هزار نفر در هلند ، 25 هزار نفر در يونان ، 24 هزار نفر در بحرين ، 20 هزار نفر در ژاپن و نيز 20 هزار نفر ديگر در كشور قطر اقامت دارند.

وي افزود : از اين ميان تنها 3 درصد يعني كمتر از 10 هزار نفر جزو اپوزوسيون و نيروهاي مخالف نظام بشمار مي آيند.

اين منبع آگاه همچنين تاكيد كرد : از بين حدود 300 موسسه خصوصي و يا NGO وابسته به ايرانيان مقيم خارج هم تنها 20 مجموعه آن متعلق به نيروهاي به اصطلاح ضد انقلاب است.

وي با اشاره به اينكه در اين آمار ، حدود 300 هزار نفر از ايرانيان كه در كشورهاي خارجي اقامت دارند تحصيلات دكترا و يا بالاتر دارند ، گفت : قريب به 5000 استاد ايراني در حال حاضر مشغول تدريس در دانشگاه هاي آمريكا هستند.

به گفته وي از حدود 240 جوان نخبه اي كه در مسابقات بين المللي مدال و رتبه علمي كسب كرده اند ، تاكنون 120 نفر از كشور خارج شده اند كه تنها 90 نفر از اين عده در دانشگاه هاي آمريكا مشغول به تحصيل و كار شده اند.

اين منبع آگاه در پاسخ به سوالي درباره آمار بسيار زياد ايرانيان كه به دوبي سفر مي كنند ، گفت : جدا از 200 هزار نفر ايراني كه در امارات متحده عربي اقامت دائم دارند ، با احتساب يكصد پرواز در هفته و متوسط سالانه 5000 پرواز از ايران به دوبي ، حدود 750 هزار نفر ايراني در سال به اين كشور سفر مي كنند.