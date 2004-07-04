رئيس گروه تحقيق برنامه نفت دربرابر غذاي عراق كشته شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، منابع آگاه نزديك به برنامه نفت دربرابرغذاي عراق كه زيرنظرسازمان ملل متحد اداره مي شود اعلام كردند كه مسئول عراقي كه رياست گروه تحقيق " نفت دربرابرغذاي"عراق را به عهده داشت هفته گذشته درحمله اي با بمب دست سازكشته شد.



اين منابع به نام اين مسئول عراقي وجزييات بيشتر درمورد چگونگي كشته شدن وي اشاره اي نكردند.

لازم به ذكر است كه مدتي پيش كميته اي سه نفره تلاش كرد تا تمام اطلاعات و گزارشات مربوط به برنامه نفت دربرابر غذاي عراق را جمع آوري كند زيرا به نظر مي رسيد اين اسناد درعراق ازاهميت بسيارزيادي برخورداراست و دستيابي به اين اسناد لازم و ضروري است.

در اين رابطه رئيس كمتيه مستقل تحقيق" نفت دربرابرغذا" بروزبرخي اختلافات درخصوص اين اسناد و اختلاس درمورد اين پرونده را پيش بيني نموده است .

تصورمي شود درصندوق برنامه نفت دربرابرغذايي كه سازمان ملل متحد آن را اداره مي كرد يك سري اتفاقاتي روي داده كه باعث توقف كاراين سازمان درنوامبر سال 2003 شده است.