برج و باروی تاریخی شهر زنجان احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر زنجان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان این "برج و باروی" را در سال گذشته پس از ثبت در فهرست آثار ملی، خریداری کرده است.

در حال حاضر پس از تملّک کامل این بنا امر بررسی، مطالعه و آماده سازی طرح مرمت بنا، تعیین حریم، عرصه و اعیانی این اثر تاریخی در دست پیگیری است و با مشخص شدن آن، سازمان در نظر دارد که با آزادسازی حریم "برج و باروی" آن را به یک سایت موزه گردشگری تبدیل کند.

براساس شواهد و مدارک تاریخی قدمت این "برج و باروی" که امروزه تنها یک قسمت از برج به همراه قسمتهایی از حصار آن بر جامانده است، به دوره سلجوقی باز می گردد.

این اثر در جنوب غربی شهر زنجان و در داخل یک منزل مسکونی واقع شده و مصالح اصلی به کار رفته در آن از خشت خام است و ارتفاع فعلی آن به 7.5 متر می رسد.

این اثر بی نظیر پس از تخریب بخش اعظم آن در حمله مغولان و پس از آن حمله تیموریان، در دوره صفوی منطبق بر دیوار برج و باروی قدیمی، تعمیر و اصلاح شده است.