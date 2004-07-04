موسوي گرما رودي : ادبيات در سكوت به سر مي برد / فقط 5000 كتابخوان جدي داريم

اگر بخواهيم خوشبينانه به موضوع نگاه كنيم ، مي توان گفت كه مخاطبان جدي كتاب در كل كشور بين 5000 تا 8000 است و اين براي يك كشور هفتاد ميليوني ، يك فاجعه است.





اين شاعر و مترجم قرآن كريم در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب افزود : ركود كتابخواني در كشور ما در حالي اتفاق مي افتد كه كشورهاي همسايه و ساير ملل جهان ، ما را از نظر فرهنگ و تمدن ، صاحب پيشينه غني و سابقه طولاني مي دانند.دكتر سيد علي موسوي گرما رودي با تاكيد بر اين كه در سالهاي اخير شاهد كم رونق شدن ادبيات و كتاب هاي مربوط به اين حوزه بوده ايم ، تصريح كرد : ركود وادي ادبيات ، با بروز مشكلات متعدد در حوزه نشر كتاب ، بي ارتباط نيست و از مصاديق روشن ايجاد فاصله بين مردم و كتاب است .اين شاعر و مترجم قرآن كريم كه به زودي مجموعه شعر " صداي سبز" او توسط انتشارات قدياني منتشر مي شود ، يادآور شد : معتقدم كه وضعيت موجود كتابخواني در ايران و مشكلاتي كه شاهد بروز آن هستيم ، وابسته به عوامل مختلف است و بايد جدي گرفته شود.موسوي گرما رودي كه مدتي نيزعهده داررايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كشورتاجيكستان بود ، خاطرنشان ساخت : ظاهرا - اين گونه كه پيداست - در شرايط نامطلوب امروز ، تبليغ " پفك " از بحث هاي فرهنگي ، مفاهيم بنيادي هنر و ادبيات و معرفي ژانرهاي ادبي مفيد تر و پرمخاطب تر است ، بايد ديد چه اتفاقي افتاده است كه ايرانيان فرهنگي ، در طول يك سال فقط چند دقيقه يا نهايتا دو - سه ساعت كتاب مي خوانند ؟!اين شاعر و مترجم قرآن كريم در ادامه صحبت هاي خود با " مهر" اظهار داشت : مشكل عمده كتاب در حال حاضر بيشتردربخش توزيع و اطلاع رساني به مخاطبان است و خوشبختانه در بخش توليد مطلب ، به جز مواردي خاص ، مشكل چنداني نداريم.دكتر گرما رودي گفت : آيا شمارگان 3000 كتاب ، پاسخگوي نياز مطالعاتي و پژوهشي جمعيت موجود ايران است ؟ پس در مي يابيم كه اصولا مردم كتاب خواندن را كنار گذاشته اند.وي افزود : تازه اگر دولت ما در صدد آن بر آيد كه از هر كتاب چاپ شده اي ، فقط 1000 نسخه براي كتابخانه هاي عمومي خريداري كند ، ممكن است شمارگان برخي از كتابها به 7000 الي 10000 برسد كه البته وضعيت موجود تاييد كننده اين اتفاق نيست.سراينده كتاب " در سايه سار نخل ولايت " تصريح كرد : گيريم كه بخشي از جمعيت امروز ايران ، بي سواد و كتاب نخوان باشند ، در چنين صورتي هم اين موضوع نبايد به همه مردم تعميم پيدا كند و انتظار واقعي اين است كه ساير مردم ، به ويژه قشر جوان ، دانشجو و دانش آموز كتاب بخواند!علي موسوي گرما رودي كه اشعاري نيز در ارتباط با موضوع پايداري سروده است ، خاطرنشان ساخت : اگر بخواهيم خوشبينانه به موضوع نگاه كنيم ، مي توان گفت كه مخاطبان جدي كتاب در كل كشور بين 5000 تا 8000 است و اين براي يك كشور هفتاد ميليوني ، يك فاجعه است.اين شاعر با تاكيد بر لزوم يافتن راه حل هاي كارشناسي و مناسب براي حل يا تعديل مشكلات موجود يادآور شد : يكي از عوامل تبليغ فرهنگ مكتوب و فوايد كتابخواني رسانه هاي ما هستند كه متاسفانه در اين زمينه كاري جدي نمي كنند.موسوي گرما رودي اظهار داشت : استقرار گروه هاي متخصص در حوزه كتاب و فرهنگ درسطح رسانه ها به سود همه تمام مي شود .شاعر " صداي سبز " افزود : ادبيات ما نيز ( شعر معاصر ) فعلا درسكوتي نه چندان خوشايند به سر مي برد ، ممكن است در پس اين سكوت و در تداوم آن جرقه هايي اتفاق بيافتد ، البته به اين دليل كه من چند سالي را در تاجيكستان بوده ام ، چنان كه شايسته است ، نمي توانم در اين زمينه صحبت خاصي داشته باشم .وي در پايان با اشاره به نقش اهل قلم درتوليد كتاب گفت : اين طبيعي است كه رسانه ها به صورت اتوماتيك به سراغ مقوله هايي مي روند كه مشتري و مخاطب گسترده داشته باشد و متاسفانه كتاب ، در حال حاضر در ايران از كالاهاي كم مشتري است.