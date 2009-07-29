35 گونه زیباترین ماهیان زینتی جهان در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تکثیر و پرورش ماهی زینتی در گرگان افزود: قدمت تکثیر و پرورش در استان به قبل از سال 1372 بر می گردد که بیشتر خانگی بود و از آن سال به بعد با احداث مراکز تکثیر از تولید 50 هزار قطعه شروع و در سال جاری به 2.5 میلیون قطعه با 35 گونه رسیده است.

وی اظهار داشت: گونه های گوپی، دم شمشیری، اسکار، آنجل، گلدفیش، خانواده سیجلیده، خانواده گربه ماهیان، خانواده کپور ماهیان و .... از جمله گونه های ماهیان زینتی در استان است.

وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در استان مرکز تکثیر و پرورش ماهی زینتی متراکم با مساحت بیش از یک هکتار در جنوب غربی گرگان راه اندازی شد.

پاسندی افزود: در سالهای اخیر استفاده از ماهیان زینتی در اکثر کشورها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تکثیر و پرورش ماهی زینتی به صورت یک تجارت مهم در کشورهای پیشرفته تبدیل شده است.

مدیرکل شیلات گلستان اظهار داشت: تجارت این ماهی زیبا در برخی از کشورها تجملی و جنبه تفننی داشت و واردات آن ممنوع بود اما در حال حاضر به یک کار درآمدزا و یک شاخه از آبزی پروری که جنبه اشتغال بسیاری از فارغ التحصیلان شیلات فراهم آورده، بدل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در کشور از سال 1340 این فعالیت شروع شد و در حال حاضر بیش از 50 میلیون قطعه در سال تولید می شود که روند رو به رشدی دارد و سالانه پنج گونه جدید از ماهیان زینتی در کشور در حال تکثیر است.

وی بیان داشت: 98 درصد ماهیان زینتی آب شیرین تکثیر و پرورش یافته و تنها دو درصد آنها از منابع طبیعی صید می شوند.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: در استان دو مرکز پرورش ماهیان زینتی وجود دارد که یکی از این مراکز با استفاده از روش جدید پرورش متراکم به پرورش ماهیان زینتی آب شیرین می پردازد.

وی با تاکید بر استفاده از روش جدید پرورش متراکم اعلام کرد: این مرکز سالانه توان تولید بیش از یک میلیون قطعه ماهی را داشته و قریب به 35 گونه از زیباترین این ماهیان را تولید می کند.

پاسندی عنوان کرد: با توجه به اینکه در روش سنتی در هر لیتر یک قطعه ماهی زینتی تولید می شد، در پرورش متراکم در هر لیتر بیش از شش قطعه ماهی زینتی می توان تولید کرد که در مقایسه با روش سنتی افزایش تولید بیش از شش برابر را شاهد خواهیم بود.

وی تاکید کرد: سعی شده با پرورش متراکم ماهیان، بهبود عوامل محیطی و بهبود کیفیت تولید و کوتاه شدن دوره پرورش مدنظر قرارگیرد.

مدیرکل شیلات گلستان یادآور شد: با توجه به حساسیت گونه های مختلف ماهیان زینتی در ابتلا به بیماری، کنترل، پیشگری و کاهش بیماری از دیگر محاسن نوع پرورش محسوب می شود.

به گفته وی، احیای مجدد آب و ایجاد شرایط زیست مناسب در استخرها را می توان از دیگر فواید این شیوه دانست، به طوریکه با فراگیر کردن آن در مزارعی که آب و زمین مختصری دارند، تحول به وجود خواهد آمد.

مدیرکل شیلات استان با اشاره به اینکه تکثیر و پرورش این ماهیان اشتغالزایی بالایی دارد، گفت: هر 50 هزار قطعه آنها می تواند تا سه نفر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

پاسندی، یکی از مهمترین سیاستها و اهداف شیلات استان را استفاده از تمامی ظرفیتهای بالقوه ای برشمرد و افزود: حمایت از صنعت پرورش ماهیان زینتی با توجه به گستردگی استقبال از آن و شرایط آب و هوایی منطقه یکی از این اهداف است.

مدیرکل شیلات گلستان اظهار داشت: از آنجایی که این فعالیت نیاز به مجوزهای منابع طبیعی، محیط زیست و شهرداری ندارد، می تواند در همه فضاها اعم از منزل و محیطهای بزرگ قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شیلات به ازای هر 100 متر مربع، 50 هزار قطعه مجوز ماهیان زینتی را صادر می کند و حمایتهای لازم تخصصی و اعتباری زیرساختی و جاری را برای علاقمندان و فارغ التحصیلان شیلات فراهم می کند.

وی عنوان کرد: با توجه به حمایتهای صورت گرفته از پرورش دهندگان و تولیدکنندگان، صنعت تولید و پرورش ماهیان زینتی رو به گسترش و پیشرفت چشمگیری است.