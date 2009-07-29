ارمنستان خواستار گامهای واقعی ترکیه در بازگشایی مرزها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "سرژ سارکیسیان" اعلام کرد فقط در صورت دیدن گامهای واقعی ترکیه در گشودن مرزهای خود با ارمنستان، برای تماشای بازی فوتبال به آنکارا می رود.

ارمنستان و ترکیه از سال 1993، روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و مرزهای دو کشور از آن تاریخ تا کنون بسته است.

علت اصلی اختلافات ارمنستان و ترکیه به کشتار یک میلیون 500 هزار ارامنه در جنگ جهانی اول توسط امپراطوری عثمانی بر می گردد.

ارمنستان این واقعه را نسل کشی می داند، اما ترکیه این مسئله را نپذیرفته است.

اگرچه‌ ترکها قبول‌ دارند که‌ تبعید ارامنه‌ به‌ سوی‌ سوریه در سال‌ 1915 سبب کشته ‌شدن‌ چند صد هزار نفر شد، اما با این‌ استدلال‌ که‌ ارائه‌ ارقامی‌ چون‌ 5/1 میلیون‌ کشته‌ خیلی‌ اغراق ‌آمیز است‌؛ هرگونه‌ اقدام‌ به‌ نسل ‌کشی‌ را مردود می‌ دانند به‌ همین‌ منوال‌ جمهوری‌ ترکیه‌ به‌ عنوان‌ وارث‌ امپراتوری‌ عثمانی‌ این‌ موضوع‌ را رد می ‌کند که‌ امپراتوری‌ یاد شده‌ به‌ ط‌ور ارادی‌ و از روی‌ تصمیم‌ قبلی‌ فرمان‌ قتل‌ عام‌ ارامنه‌ را صادر کرده‌ باشد.