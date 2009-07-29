ظرفیت مخابراتی منطقه 6 عملیات انتقال گاز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مخابرات و تلمتری و سرپرست مهندسی و خدمات فنی منطقه 6 عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به انجام بیش از 260 نفر ساعت کار در بخش مخابرات، تله متری و معاونت مهندسی و خدمات فنی منطقه 6 عملیات انتقال گاز، اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته هم اکنون پهنای باند مخابراتی این منطقه عملیاتی گاز به 2 برابر افزایش یافته است.

سامان صفایی با اشاره به وجود فواصل طولانی ما بین ایستگاههای تقویت فشار و مراکز بهره برداری خطوط لوله در منطقه 6 عملیات انتقال گاز کشور، تصریح کرد: با افزایش ظرفیت مخابراتی، دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و شبکه اینترانتی داخلی در سطح این منطقه تسهیل شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سرعت ارتباطات در سطح شبکه مخابراتی منطقه 6 عملیات انتقال گاز افزایش یافته است، اظهار داشت: هم اکنون طرحهای مختلفی برای افزایش ظرفیت شبکه مخابرات و تله متری منطقه 6 در حال انجام است که به زودی وارد مدار بهره برداری می شود.

این مقام مسئول با اشاره به این موضوع که در حال حاضر شبکه مخابرات و تله متری منطقه 6 عملیات گاز به 20 ایستگاه مخابراتی مجهز است، بیان کرد: گستره فعالیتهای مخابراتی این منطقه در 2 استان پهناور کرمان و هرمزگان بوده که 24 نقطه جغرافیایی را به یکدیگر متصل کرده است.

وی یادآور شد: با اقدامات صورت گرفته در شرایط فعلی امکان ارتباطات مختلفی همچون تلفن بی سیم و امور دیسپچینگ در سطح منطقه 6 عملیات گاز فراهم شده است.

رئیس مخابرات و تلمتری و سرپرست مهندسی و خدمات فنی منطقه 6 عملیات انتقال گاز ایران اظهار داشت: هم اکنون شرکت پالایش گاز سرخون و قشم، شرکت گاز استان کرمان و هرمزگان از خدمات مخابرات این منطقه بهره مند می شوند.

هم اکنون انتقال گاز طبیعی در استانهای هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و بخشهایی از یزد تحت مدیریت منطقه 6 عملیات گاز قرار دارد.

متراژ کل خطوط انتقال فشار قوی گاز این منطقه حدود یکهزار و 551 کیلومتر بوده که تعداد 3 ایستگاه تقویت فشار گاز و 2 مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز نیز در این منطقه موجود است.