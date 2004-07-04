يارانه ها افزايش نيافت ؛ چاره اي جز تعطيلي مركز نگهداري كودكان معلول نداريم

سعيد سعد آبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس برآورده هايي كه سازمان بهزيستي بر روي هزينه هاي مراكز غير دولتي نگهداري معلولان انجام داده ، هزينه نگهداري و ناهار هر فرد معلول در مراكز روزانه در ماه بدون ناهار56 هزار تومان و در مراكز شبانه روزي 120 هزار تومان است، در حاليكه سازمان بهزيستي براي هر معلول در مراكز روزانه ماهيانه 28 هزار تومان در تهران و 25 هزار تومان در شهرستانها و براي مراكز شبانه روزي 52 هزار تومان است كه اين مبلغ به هيچ وجه تكافوي هزينه هاي موجود را نمي كند .

وي افزود : در حال حاضر بهزيستي به مراكز غير دولتي اعلام كرده كه مابقي هزينه ها را تا سقف 41 هزار تومان از خانواده ها بگيرند اما در خصوص نحوه تامين باقيمانده هزينه حرفي به ميان نياورده است، همچنين از آنجا كه اكثر خانواده اين كودكان از مناطق جنوب شهر هستند ، توانايي پرداخت همين مبلغ اندك را نيز نداشته و براي پرداخت آن با مشكل مواجه هستند.

مسئول مركز توانبخشي كودكان معلول بهار همچنين با بيان اينكه پيشنهاد حداقل افزايش يارانه ها معادل 10 هزار تومان در مقابل 3 سال عدم افزايش يارانه ها حق طبيعي اين مراكز است ، اظهار داشت : پيشنهاد ما افزايش مبلغ از 28 به 38 هزار تومان در مراكز روزانه و از 56 به 65 هزار تومان براي مراكز شبانه روزي بوده است كه متاسفانه با اين افزايش اندك هم تاكنون موافقت نشده است .

وي به اختلاف ميان سازمان مديريت و برنامه ريزي با بهزيستي برسر تامين بودجه لازم براي افزايش يارانه ها اشاره كرد و افزود : سازمان مديريت ، سازمان بهزيستي را متولي رسيدگي به امور معلولان دانسته و از اين سازمان خواسته كه اعتبارلازم اين امر را از محل صرفه جويي هاي خود تامين كند در حاليكه بهزيستي نيز اعلام كرده كه نمي تواند براي تامين اين بودجه از اعتبار ساير بخش هاي خود مانند كودكان خياباني وزنان سرپرست خانوار بزند و تامين اين بودجه از محل صرفه جويي غير ممكن است .

عضو هيات مديره انجمن مديران مراكز توانبخشي كشور در ادامه به تجمع در روز 30 خردادماه كه با حضور جمعي از معلولان و مديران مراكز غير دولتي مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد ه بود اشاره كرد و افزود : در اين تجمع مراكز غير دولتي با بيان مشكلات خود خواستار پاسخگويي مسئولان به وضعيت موجود شدند كه درادامه اين اعتراض يكي از مسئولان اعلام كرد كه پيشنهاد 5 ميليارد تومان تامين بودجه براي افزايش يارانه ها داده شده كه اگر هيات دولت با آن موافقت كند ، مشكل يارانه ها حل شده وهر چه سريعتر به وضيت مراكز نگهداري كودكان معلول رسيدگي خواهد شد اما متاسفانه عليرغم گذشت چند هفته از اين تجمع هيچيك از اين وعده ها عملي نشده است .

گفتني است در حال حاضر 16 هزارمعلول در مراكز غير دولتي وابسته به سازمان بهزيستي نگهداري مي شوند كه به گفته عضو هيات مديره انجمن مديران مراكز توانبخشي به دليل كمبود اعتبار بيشتر آنها در معرض تعطيلي هستند .