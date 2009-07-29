10 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی های گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حامد رضایی عصر چهارشنبه در کمیته تعاون در این اداره کل افزود: از این میزان هفت میلیارد و 50 میلیون ریال به پرونده های تشکیل شده و سه میلیارد و 340 میلیون ریال نیز از محل کمکهای فنی و اعتباری بوده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری 107 شرکت تعاونی در استان تشکیل شد که از این تعداد 17 شرکت تعاونی مربوط به بانوان است.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل این مقدار تعاونی هزار نفر به تعداد اعضای شرکتهای تعاونی ثبت شده در استان اضافه شدند و در مجموع شش درصد تعاونی های کشور در این استان ثبت شد و از این نظر جزو پنج استان برتر کشور است.

رضایی بیان داشت: در طول چهارسال گذشته به طور متوسط سالانه 850 شرکت تعاونی در استان به ثبت رسیده که در مقایسه با دوره قبل 63 درصد شرکت تعاونی ها در چهار سال اخیر شکل گرفته است.

مدیرکل تعاون گلستان، هم افزایی و تامین نیاز را دو هدف اصلی تشکیل شرکتهای تعاونی برشمرد و گفت: ایجاد و تامین شرایط کار، پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد خاص، جلوگیری از کارفرمای خاص، پیشگیری از انحصار و تورم از دیگر اهداف بلند مدت تعاون است.

رضایی یادآور شد: کار در بخش تعاون مستلزم کسب با نگرش اقتصادی است و اقتصادی تعاونی دهکهای پائین جامعه را نشانه رفته است.

وی عنوان کرد: ارزش گذاری برای انسان، اظهارنظر در تکلیف و سرمایه گذاری، حضور یافتن در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و شکل گیری سرمایه های انسانی در درون تعاونی ها از جمله مزیتهای بخش تعاون است.

هشت هزار و 58 شرکت تعاونی با 470 هزار عضو در گلستان ثبت شده است.