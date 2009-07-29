افزایش حملات علیه نظامیان فرانسه/ افزایش شمار نظامیان آلمانی آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرماندهی نظامیان فرانسوی مستقر در افغانستان گفت: طی هشت روز گذشته حملات علیه ارتش فرانسه در افغانستان افزایش یافته است و در این مدت سه نظامی فرانسوی مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

همچنین یک پزشک مستقر در افغانستان از افزایش شمار نظامیان آلمانی آسیب دیده در افغانستان خبر داد.

در همین حال پزشکان مستقر در افغانستان نگرانی های خود را در مورد پایین بودن ضریب امنیتی برای سربازان آلمانی ایساف در افغانستان ابراز کردند.

از ابتدای این ماه تا کنون به طور متوسط روزانه سه نظامی خارجی در افغانستان کشته شده اند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای که در همین رابطه منتشر کرد از افزایش تلفات نظامیان خود در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

نیویورک تایمز نیز در این باره می نویسد : از زمان اعزام نیروهای ناتو به مناطق جنوبی در سال 2006 بیشتر ولایت های جنوبی افغانستان مورد حملات خشونت بار قرار گرفته اند و آمار تلفات بسیار بالا است. به دنبال این درگیری ها هزاران نفر از مردم از خانه و کاشانه خود آواره شدند و به شهرهای اطراف پناه برده اند.