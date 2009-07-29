مذاکرات آمریکا و چین درباره همکاری دوجانبه در آینده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مذاکرات دو روزه مقامهای واشنگتن و پکن در حالی پایان یافت که به اذعان کارشناسان، فاقد دستاورد ملموسی برای تغییر در زمینه همکاریهای این دو کشور بود، با این وجود، مقامهای آمریکایی با این استدلال که هدف این مذاکرات بیشتر متوجه آینده همکاریهای دو جانبه بوده، این مطلب را رد می کنند.

وزیر خارجه آمریکا پس از پایان مذاکرات هیئتهای آمریکایی و چینی در واشنگتن محور اصلی گفتگوها را بازسازی مناسبات فیمابین و ایجاد بستر مناسب برای ادامه همکاریها در جهت حل بحرانهای جهانی در آینده دانست.



هیلاری کلینتون گفت : شاید توافقات دو کشور منجر به حل بسیاری از مشکلات کنونی نشود، اما گام خوبی برای سرمایه گذاری در همکاریهای آینده است.

کلینتون خاطرنشان کرد روابط آمریکا و چین با توجه به دوره های متعدد تنش میان دو کشور تابعی از مسائل دو کشور در حوزه ها و زمانهای مختلف بوده و تحت تاثیر دو موضوع اصلی قدرت نظامی و مسائل حقوق بشر است. وی به عنوان نمونه از تصمیم دولت بوش برای فروش سلاح به تایوان به عنوان عامل تاثیر گذار بر روابط بین پکن و واشنگتن یاد کرد.

در همین حال "وانگ گوانگیا" معاون وزیر امور خارجه چین ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات دو روزه از احتمال اعزام هیئت بلندپایه نظامی کشورش به آمریکا در سال جاری به منظور مذاکرات بیشتر و نیز استقبال پکن از اعزام هیئت مشابهی از سوی آمریکا به این کشور خبر داد.