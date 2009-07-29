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۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۴۶

ادغام وزارتخانه ها نیاز به بررسی بیشتر دارد

ادغام وزارتخانه ها نیاز به بررسی بیشتر دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس گفت: ادغام وزارتخانه ها که در راستای کاهش هزینه ها و کوچک سازی بدنه دولت باید انجام شود نیاز به بررسی بیشتر در صحن علنی مجلس دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عصر چهارشنبه در نشست خبری در محل مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: تجمع وزارتخانه های مرتبط منجر به افزایش نظارت و کنترل در کارها می شود و از پراکندگی در انجام امور جلوگیری می کند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس تصریح کرد: تجمیع وزارت صنایع و معادن، بازرگانی و صنایع دستی در یک وزارتخانه به نام صنایع و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس خواهد آمد تا دیدگاههای پیشنهاد دهندگان مطرح شود و مشکلات و نقایص آن برطرف شود.

سبحانی نیا افزود: ادغام بخش صنایع دستی در وزارتخانه جدید جای بحث دارد که آیا باید صنایع سنگین و سبک در کنار هم در نظر گرفته شوند یا خیر.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه صنعت گردشگری سومین صنعت جهان به لحاظ درآمدزایی محسوب می شود آیا بهتر نیست که به عنوان یک وزارتخانه مستقل مطرح می شد، اظهار داشت: این مسئله تنها در حد یک پیشنهاد باقی ماند اما هرگونه تغییر و تحول در این زمینه بستگی به این دارد که دولت آن را در قالب طرح یا لایحه به مجلس بیاورد.

کد مطلب 920798

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