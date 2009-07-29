تبلیغات و رسانه حلقه های مفقوده دستگاههای اجرایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستمعلی عصر چهارشنبه در گردهمایی روسای روابط عمومی ها و خبرنگاران شهرستان نکا با بیان اینکه بی توجهی به رسانه ها در برخی ادارات نگران کننده است، اظهار داشت: این حلقه مفقوده در دستگاهها وجود دارد و باید آن را پیدا و به درستی جایگزین نمود.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران خاطرنشان کرد: رسیدن به قله های بلند و رفیع علم و دانش و تکنولوژی در گرو جدی گرفتن و ارزش گذاری برای روابط عمومی ها و خبرنگاران است که این مسئله نباید نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ رسانه و تبلیغات در بعضی از دستگاهها جایگاه واقعی خود را ندارد، اظهار داشت: امروز دنیا دنیای تبادل نظر است و دادن آمارهای جزئی مورد قبول نیست و باید نقاط قوت و ضعف توسط روابط عمومی ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

رستمعلی همچنین در خصوص مطالبات خبرنگاران نیز اظهار داشت: باید در شهرستان ها با تشکیل جلسات مستمر چند نفر به عنوان نماینده شهرستانی با خانه مطبوعات ارتباط مستمر و تعامل نزدیک داشته باشند تا به خواسته های به حق خود برسند.

وی در ادامه با اشاره به عدم دریافت هدیه ریاست جمهوری توسط بعضی از خبرنگاران، یادآور شد: در هدیه ریاست جمهوری بعضی از دوستان خبرنگار با کاهلی خود و یا عوامل دیگر جا مانده اند که بنا داریم با دریافت اسامی در این ایام در خصوص دریافت این هدایا رایزنی نماییم.

وی درباره عدم دریافت هدیه استاندار در بابلسر نیز اظهار داشت: در ارائه این هدیه سستی از مدیران مسئول بوده زیرا ما طبق نامه ارسالی از سوی مدیران مسئول لیست خبرنگاران را اعلام کرده بودیم که متاسفانه بعضی از دوستان از قلم افتادند و در این راستا استانداری هیچ دخالتی نداشته است.

مشاور استاندار مازندران در ادامه از ادامه کار شورای روابط عمومی استان در روز خبرنگار خبر داد و خاطرنشان کرد: این شورا دو سال قبل تشکیل شده بود که با تقویت آن در سال جاری بنا داریم روابط عمومی ها را به نقطه قوت برسانیم.

وی در ادامه افزود: کار رسانه و روابط عمومی تبلیغ مجموعه نیست بلکه در دنیای امروز باید با جلوه دادن و در معرض دید قرار دادن عملکردها، منتظر نتیجه گرفتن از سوی مردم باشیم و مدیران توجه داشته باشند که تا مردم در ادارات دیده نشوند کار مدیران نیز دیده نخواهد شد.