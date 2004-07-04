نيويورك تايمز: عربستان و آمريكا پنهاني معامله كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، به گفته برخي از منابع رسمي ارشد آمريكا و انگليس، سال گذشته براي راضي نگهداشتن برخي از هم پيمانان اشغال عراق، منابع رسمي آمريكا براي بازگرداندن 5 مظنون به تروريسم از گوانتانامو به عربستان سعودي موافقت كردند.

طبق اين توافق نامه منابع رسمي عربستان 5 انگليسي و دو تن ديگر را كه در حملات تروريستي عربستان شركت داشتند، آزاد كردند. ديپلمات هاي انگليسي گفتند كه آنان اعتقاد دارند كه اين افراد از سوي افسران پليس امنيتي عربستان سعودي براي اعترافاتي - كه هيچ يك واقعي نبوده- شكنجه شده اند.

منابع رسمي كه در اين توافق نامه مشاركت داشته اند، گفتند كه انتقال زنداني هاي سعودي از گوانتانامو با برخي ممانعت ها از سوي منابع پنتاگون، سيا و دادگستري آمريكا روبرو شده است. اين منابع رسمي نگران بودند كه اين زنداني ها پس از اين نيز ايجاد خطر كنند. نكته ديگر اين بود كه آيا آمريكا مي تواند مطمئن باشد كه عربستان اين زنداني ها را كنترل كند يا نه.

يكي از منابع آمريكايي كه در آزاد شدن زنداني ها مشاركت داشته، اظهار داشت: براي راضي كردن منابع بايد تلاش زيادي را تحمل كرد. زيرا همه نگران هستند كه اين زنداني ها تهديدي فزاينده در جهان باشند. همه در اين راه بااحتياط گام برمي دارند. اين نخستين بار بود كه زنداني هايي از اين نوع آزاد شدند و خيلي از افراد مخالف اين امر بودند.

زنداني هاي سعودي در ماه مي 2003 به رياض انتقال داده شدند. همچنين سه انگليسي و دو نفر ديگر نيز سه ماه بعد در ماه اوت آزاد شدند.

اين آزادي ها نوعي جلب توجه افكار عمومي از سوي دولت هاي انگليس و عربستان است كه پيش از آن از سوي افكار عمومي خود به دليل حمايت از جنگ عراق مورد انتقاد بودند.

در آن زمان هيچ گونه اخباري از آزادي اين زنداني ها پخش نشد. اما منابع رسمي آمريكا كه از گفتگوها مطلع بود، گفت: رابطه خاصي ميان طرف ها برقرار بود و هر دو كشور تمايل داشتند كه اين زنداني ها آزاد شوند.

روز جمعه يكي از سخنگويان شوراي امنيت ملي اين موضوع را تكذيب كرد كه بازداشت شدگان سعودي در عوض آزادي زنداني هاي انگليسي آزاد شده اند. "سين مك كورنيك" گفت: ميان اين دو حركت هيچ گونه رابطه اي وجود ندارد. وي توضيح داد كه بازگشت سعودي ها بخشي از سياست هاي عادي انتقال بازداشت شدگان از گوانتانامو براي ادامه محاكمه است.

منابع رسمي كنوني و سابق آمريكا، انگليس و عربستان همگي خواسته اند كه فقط در شرايطي كه نامشان فاش نشود درباره اين موضوع اظهار نظر كنند.

منابع رسمي سعودي در موضع گيري هاي متفاوتي اعلام كردند كه اين زنداني ها تك به تك آزاد شدند و و گفتند كه اين افراد در ابتدا داراي ارتباطاتي با القاعده بوده اند. اما بعدا گفتند كه محاكمه هنوز ادامه دارد و هنوز موضوعي مشخص نشده است.

عربستان و آمريكا هيچ يك هويت پنج زنداني سعودي را فاش نكردند. اين در حالي است كه برخي منابع آگاه اعتقاد دارند كه اين افراد از اعضاي القاعده بوده اند.







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