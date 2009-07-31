بهره برداری از اولین پتروشیمی خط لوله اتیلن غرب

عادل نژاد سلیم در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال طرح پلی اتیلن سنگین کرمانشاه به عنوان اولین واحد پتروشیمی خط لوله اتیلن غرب به بهره برداری می رسد، گفت: بر اساس برنامه قرار بود عملیات اجرایی و ساخت این واحد پتروشیمی در سال 88 به پایان برسد که بدون هیچگونه تاخیری بهره برداری از این واحد در نیمه دوم امسال انجام می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ظرفیت تولید طرح پلی اتیلن سنگین کرمانشاه را 300 هزار تن در سال عنوان کرد و یادآور شد: با بهره برداری از این مجتمع پتروشیمی خوراک مورد نیاز واحد های پائین دستی تولید کننده انواع پلاستیک، لوله و قطعات پلاستیکی در غرب کشور فراهم می شود.

به گزارش مهر 305 هزار تن اتیلن به عنوان خوراک اولیه این واحد پتروشیمیایی از خط لوله اتیلن غرب تامین خواهد شد.

توسعه پتروشیمی های خط لوله اتیلن مرکز در قالب هلدینگ

وی در ادامه با بیان اینکه با تاکید وزیر نفت مقدمات ساخت پتروشیمی های خط لوله اتیلن مرکز با شتاب بیشتری در حال انجام است، تصریح کرد: قرار است برای ساخت پتروشیمی های خط لوله اتیلن مرکز یک هلدینگ ایجاد شود تا کلیه واحدهای این طرح را تحت پوشش خود قرار دهد.

نژاد سلیم با بیان اینکه تاکنون شرکتهای پتروشیمی این طرح به ثبت رسیده است، یادآور شد: با ساخت 7 واحد پتروشیمی مسیر این خط لوله حدود 5 میلیون و 200 هزار تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد.

معاون وزیر نفت، افزود: برآوردهای اولیه صورت گرفته نشان می دهد که برای ساخت خط لوله اتیلن مرکز و پتروشیمی های آن باید حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با برخی از اظهارنظرها مبنی بر غیر اقتصادی بودن ساخت پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن مرکز، توضیح داد: تاکنون برای ساخت این طرح کلیه مطالعات و بررسی های مورد نیاز صورت گرفته است.

وی با تاکید بر این موضوع که از کلیه اظهار نظرهای کارشناسی شده در این بخش استقبال می کنیم، بیان کرد: توسعه واحدهای پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن مرکز از توجیه اقتصادی برخوردار است.

این مقام مسئول پیش از این در مورد ساخت خط لوله اتیلن مرکز به مهر گفته بود: از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تامین آب و خوراک مورد نیاز این پتروشیمی ها بررسی های جامعی به عمل آمده به طوری که قبل از کلنگ زنی این پتروشیمی ها، وضعیت تامین آب، برق، گاز و موقعیت زمین آنها بررسی شده است.

نژاد سلیم در رابطه با تامین آب مورد نیاز این واحدهای پتروشیمی اعلام کرده بود: طراحی مبدلهای حرارتی این واحدهای پتروشیمی به گونه ای انجام گرفته است که آب مورد نیاز آنها پس از استفاده در خود پتروشیمی بازیافت و سپس مجددا مورد استفاده قرار می گیرد.