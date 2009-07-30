فلسفه سیاسی ماکیاولی

ماکیاولی ادعای خود را با زبان مطیعانه و آرامتری، نسبت به زبان هابز ارائه می دهد. دو بخش از گفته‌های ماکیاولی این نیت کلی او را به واضحترین شکل بیان می‌کند.

اولی را می‌توان به این شکل خلاصه کرد: نظر ماکیاولی درباره نحوه رفتار سلطان با دوستان یا رعایایش به طور اساسی با نظر دیگران مخالفت دارد. دلیل این اختلاف نظر در این است که او دل‌نگران حقایق عملی و واقعی است نه خیالپردازیهایی که بسیاری در ذهنشان از دولتها و نظامهای پادشاهی آرمانی به تصویر کشیده‌اند بی‌آنکه هرگز وجود داشته باشد - چرا که رؤیا پردازان به جای آنکه ببینند مردم در واقعیت چگونه زندگی می‌کنند، بدین نکته توجه داشته‌اند که مردم چگونه باید زندگی کنند.

ماکیاولی پس از مخالفت با آرمانگرایی فلسفه سیاسی کلاسیک، رهیافتی واقعگرایانه به امور سیاسی ارائه می‌دهد. اما این سخن تنها نیمی از حقیقت است. نیمی دیگر از حقیقت در این عبارت ماکیاولی ارائه می‌شود: "شانس مانند زنی است که از طریق زور قابل مهار کردن است".

برای فهم این دو گفته باید این واقعیت را به یاد آورد که فلسفه سیاسی کلاسیک پرسش در مورد بهترین نظم سیاسی یا بهترین نظام سیاسی است؛ یعنی پرسش از نظامی که بیشترین مشوق تحقق دادن به فضیلت یا نحوه‌ای است که انسانها باید بدان گونه زندگی کنند.

در نظر فلسفه سیاسی کلاسیک، تأسیس بهترین نظام سیاسی ضرورتا متکی بر تقدیر یا شانسی است که غیر قابل مهار است و از قرار گرفتن در حیطه تسلط آدمی می‌گریزد. مثلا بر اساس کتاب جمهوری ظهور، بهترین نظام متکی به ترکیب شدن فلسفه و قدرت سیاسی است؛ واقعه‌ای که امکان تحقق آن نامحتمل است.

ارسطوی به اصطلاح واقعگرا در این دو مورد مهم با افلاطون موافق است که اولا بهترین نظام، نظمی است که بیشترین امکان را برای تحقق فضیلت فراهم کند و ثانیا تحقق این نظام متکی به شانس و تقدیر است، زیرا از نظر ارسطو اگر شرایط مناسب فراهم نباشد - یعنی اگر طبیعت سرزمین و سرشت مردم موجود مناسب با ماهیت بهترین نظام نباشد - بهترین نظام تحقق نخواهد یافت.

اینکه آیا شرایط مناسب فراهم است یا نه به هیچ وجه ارتباطی با هنر یا فضایل بنیانگذار ندارد، بلکه به شانس و تقدیر بستگی دارد.

ظاهرا ماکیاولی با ارسطو موافق است زیرا او نیز می‌گوید که اگر امور فاسد باشند - یعنی اگر مردم فاسد باشند - نظام سیاسی مطلوب تحقق نخواهد یافت. اما آنچه برای ارسطو نا ممکن بود برای ماکیاولی مسئله‌ای دشوار است که توسط انسانی برجسته، که به استفاده از ابزار فوق العاده پرداخته و امور فاسد را به امور خوب تبدیل می‌نماید، قابل حل به نظر می‌رسد. مانعی که بر سر راه تأسیس بهترین نظام سیاسی است انسانها هستند که به منزله موادی خام و به منظور غلبه بر آنها می‌توان تغییر شکلشان داد.

آنچه را که ماکیاولی در اندیشه نویسندگان پیشین جامعه سیاسی خیالی می‌خواند به طور ضمنی بر فهم خاصی از طبیعت بنا شده و وی با چنین فهمی مخالف است. بر اساس این فهم، تمام موجودات طبیعی، یا دست‌کم موجودات زنده، برای رسیدن به غایتی خلق شده‌اند که این غایت کمالی است که طبیعت آنها اقتضا می‌کند.

برای هر طبیعت یا ماهیتی خاص کمالی ویژه وجود دارد و برای انسان نیز کمالی خاص وجود دارد که آن سرشت یا ماهیت آدمی، به عنوان حیوانی منطقی و اجتماعی، تعیین کرده است.

بدین ترتیب، این طبیعت است که معیار یا ملاک را ارائه می‌دهد؛ معیاری که کاملا مستقل از اراده آدمی است. مدلول این سخن این است که طبیعت خیر است و انسان جایگاه معینی در این مجموعه دارد و البته جایگاهی بس والا.

می‌توان گفت که آدمی معیار همه چیز است یا اینکه انسان عالم صغیر است، اما به دلیل طبع و سرشت انسان است که از این جایگاه برخوردار شده است.

بحث "ماکیاول" در کتاب شهریار در خصوص اخلاق و استفاده ابزاری از اخلاق برجسته است. به نظر ماکیاول سیاست تابع اخلاق نیست، بلکه اخلاق تابع سیاست است. با وجود اینکه ماکیاول اهمیت اخلاق را درک می‌کرد، اما به نظر او جایی که اقتدار مؤثر وجود نداشته باشد، اخلاقیات مؤثر نمی‌تواند وجود داشته باشد. از نظر وی اخلاق برآیند قدرت است.

سوء شهرت ماکیاول تا به آنجاست که صورت اسمی آن یعنی ماکیاولیسم، بی اعتنایی به اصول اخلاقی در امور سیاسی را می‌رساند. نکته قابل توجه در خصوص ماکیاول و دیدگاه او درباره اخلاق این است که فقط رهبران سیاسی را از الزام همیشگی رعایت قواعد اخلاقی معاف می‌داند و به آنان اندرز می‌دهد که برای حفظ مصلحت خود و کشورشان این قواعد را زیر پا بگذارند ولی ارج و فایده اخلاقیات را برای عوام انکار نمی کند.

ماکیاول با تشویق شهریار به تزویر، دورویی،وتظاهر به اخلاق، دروغگویی، پیمان شکنی، زیرک بودن(چون روباه) و درنده و قوی بودن(چون شیر) فاصله خود را با اخلاقیات از جنبه نظری و عملی مشخص می سازد.