ادامه اشغالگری و شهرک سازی سبب نابودی اسرائیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، گروه صهیونیستی "Peace Now" در سالروز تخریب معبد اول و دوم یهودیان، استمرار اشغالگری و شهرک سازی توسط دولت صهیونیستی را سبب تخریب آرمان صهیونیسم دانست.

این گروه صهیونیستی در اعلامیه ای که به همین مناسبت در بیت المقدس اشغالی منتشر و توزیع کرده، آورده است : ادامه اشغالگری سبب تخریب معبد سوم نیز خواهد شد، برنامه دولت برای شهرک سازی و ادامه اشغالگری در کرانه باختری برای ما نتیجه ای جز نابودی صهیونیسم و از بین رفتن معبد سوم ندارد.

در بخشی از این اعلامیه به دلایل نابودی معبدهای اول و دوم یهودیان اشاره شده و آمده است : چه چیزی سبب نابودی معبد اول شد؟ بت پرستی و خونریزی، دلایل نابودی معبد دوم چه بود؟ دشمنی بی اساس و اما آنچه سبب از بین رفتن معبد سوم می شود ادامه شهرک سازی و اشغالگری است.