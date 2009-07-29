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۷ مرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۱۵

گزارش تصویری/ تودیع و معارفه فرماندهان جدید ناجا

گزارش تصویری/ تودیع و معارفه فرماندهان جدید ناجا

مراسم تودیع و معارفه فرماندهان جدید پلیس پیشگیری و راهور ناجا بعدازظهر چهارشنبه با حضور سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد.

سردار بهرام نوروزی رئیس جدید پلیس پیشگیری ناجا

سردار اسکندر مومنی  رئیس جدید پلیس راهنمایی و رانندگی کشور

سردار رویانیان رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی کشور

سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور

عکس / سجاد صفری

کد مطلب 920848

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