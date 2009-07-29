گزارش تصویری/ تودیع و معارفه فرماندهان جدید ناجا

سردار بهرام نوروزی رئیس جدید پلیس پیشگیری ناجا
سردار اسکندر مومنی رئیس جدید پلیس راهنمایی و رانندگی کشور
سردار رویانیان رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی کشور
سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور
عکس / سجاد صفری
مراسم تودیع و معارفه فرماندهان جدید پلیس پیشگیری و راهور ناجا بعدازظهر چهارشنبه با حضور سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد.
سردار بهرام نوروزی رئیس جدید پلیس پیشگیری ناجا
سردار اسکندر مومنی رئیس جدید پلیس راهنمایی و رانندگی کشور
سردار رویانیان رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی کشور
سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور
عکس / سجاد صفری
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