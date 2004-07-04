مابه التفات نرخ ارز را از شركت ره گستر نفت بابت مناقصه بهسازي اتوبان قم مي گيريم

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، سازمان بازرسي كل كشورهمچنين در اين گزارش آورده است: معاونت راهداري و هماهنگي استانهاي وزارت راه و ترابري 3ميليون و18 هزار و 120 دلار قبل از اين مناقصه در تاريخ 28 دي ماه سال 78 به شركت ره گسترنفت مي دهد و از طرف اين معاونت همچنين اقدامي جهت تاسيس و رتبه بندي شركت فوق صورت مي پذيرد.

در ادامه اين گزارش تصريح شده است: پس از مدتي از مساله فوق مناقصه سوري انجام شده و شركت ره گستر نفت برنده مناقصه مي شود، از اين رو در تاريخ 10 خرداد ماه سال 79 قرارداد امضا شد.

بنابراين گزارش در موادي از اين قرارداد ذكر شده است: به اين قرارداد ارزتعلق نمي گيرد. پس از بررسي اين قرارداد قاضي پرونده نيز اعلام مي كند كه متهم اين پرونده سوء نيت نداشته است.

اين گزارش مي افزايد: پس ازمدتي نيز مسئول قرارداد فوق به عنوان يكي از معاونان سازمان مديريت و برنامه ريزي منصوب مي شود.

اين گزارش حاكيست، سازمان بازرسي هم اكنون پيگيراين است تا مابه التفاوت نرخ ارز ( ارز300 توماني با 850 توماني) را از شركت ره گستر نفت اخذ كند.