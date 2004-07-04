به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين نشست ضمن ارايه گزارش كاملي ازفعاليت هاي سه ماه اخير فدراسيون به مواردي چون راه اندازي اولين دوره ليگ ، برگزاري مسابقات قهرماني كشورانتخابي تيم ملي ( 22 - 26 تير )، حضور 8 داوربين المللي درچين ، مكاتبه با فدراسيون جهاني و قطعي شدن حضور4 داور چيني دربخش هاي سانشو وتالو ، قهرماني درمسابقات بين المللي دو شعبه چين با كسب 8 مدال طلا ، ساخت سالن اختصاصي ووشو درمجموعه ورزشي كبكانيان و ... اشاره شد.

حسن تقدس نژاد، عضو هيات رييسه فدراسيون ووشو ومعاون مالي - اداري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در اين جلسه برانجام حمايت هاي لازم ازووشو تاكيد كرد و گفت: رشد وارتقاي ووشو درگرو كسب مدال هاي ارزشمند ازمسابقات برون مرزي است كه بايد با انجام برنامه ريزيهاي لازم دراين جهت حركت كرد.