به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين نشست ضمن ارايه گزارش كاملي ازفعاليت هاي سه ماه اخير فدراسيون به مواردي چون راه اندازي اولين دوره ليگ ، برگزاري مسابقات قهرماني كشورانتخابي تيم ملي ( 22 - 26 تير )، حضور 8 داوربين المللي درچين ، مكاتبه با فدراسيون جهاني و قطعي شدن حضور4 داور چيني دربخش هاي سانشو وتالو ، قهرماني درمسابقات بين المللي دو شعبه چين با كسب 8 مدال طلا ، ساخت سالن اختصاصي ووشو درمجموعه ورزشي كبكانيان و ... اشاره شد.
حسن تقدس نژاد، عضو هيات رييسه فدراسيون ووشو ومعاون مالي - اداري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در اين جلسه برانجام حمايت هاي لازم ازووشو تاكيد كرد و گفت: رشد وارتقاي ووشو درگرو كسب مدال هاي ارزشمند ازمسابقات برون مرزي است كه بايد با انجام برنامه ريزيهاي لازم دراين جهت حركت كرد.
اولين نشست هيات رييسه فدراسيون ووشو با حضور رئيس اين فدراسيون و حسن تقدس نژاد عضو هيات رييسه ووشو و معاون مالي-اداري سازمان صدا و سيما برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين نشست ضمن ارايه گزارش كاملي ازفعاليت هاي سه ماه اخير فدراسيون به مواردي چون راه اندازي اولين دوره ليگ ، برگزاري مسابقات قهرماني كشورانتخابي تيم ملي ( 22 - 26 تير )، حضور 8 داوربين المللي درچين ، مكاتبه با فدراسيون جهاني و قطعي شدن حضور4 داور چيني دربخش هاي سانشو وتالو ، قهرماني درمسابقات بين المللي دو شعبه چين با كسب 8 مدال طلا ، ساخت سالن اختصاصي ووشو درمجموعه ورزشي كبكانيان و ... اشاره شد.
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